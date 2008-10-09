Polis katilleri yakalandı

Terörün hedefi bu kez polislerdi

Diyarbakır'da hüzünlü tören



Diyarbakır'da polis servis aracına saldırıyı yapan 4 teröristten 3'ü yakalandı. Saldırının planlayıcısı Mehmet Şah Yildeniz aranıyor. Yıldeniz saldırıdan 3 gün önce olay yerine gelerek keşif yapmış ve saldırıyı otobüsün yokuşu çıkacağı sırada gerçekleştirmeyi planlamış.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelinin içerisinde bulunduğu servis otobüsüne Aziziye Mahallesi'nden geçişi sırasında bombalı ve silahlı saldırı yaparak 5 kişiyi şehit eden ve 18 kişiyi yaralayan 4 teröristten 3'ü yakalandı. Yakalanan teröristlerin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguları sürdürülüyor.Polis, sürdürdüğü geniş çaplı operasyonlarda saldırıyı planlayıcısı olduğu bildirilen ve terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından geldiği belirtilen Mehmet Şah Yildeniz'i yakalamaya çalışıyor.10 yıl önce terör örgütüne katıldığı belirtilen Mehmet Şah Yildeniz'in saldırıyı planlayan kişi olduğu ve dün beraberinde 3 teröristle gelerek saldırıyı yaptıkları öğrenildi. Teröristlerden ikisinin polis servis aracına el bombası attığı, diğer 2 kişinin ise kalaşnikof marka uzun namlulu tüfekle ateş ettiği belirtildi.Saldırıdan sonra uzun namlulu silahlarını atarak kaçan teröristlerin kent merkezinde yakalandığı kaydedildi.Terörist Yildeniz'in saldırıdan 3 gün önce olay yerine gelerek keşif yaptığı ve saldırıyı aracın kent merkezine girişi sırasında otobüsün yokuş çıkarken süratinin en aza düştüğü noktada gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.Polis aracına dün yapılan saldırıda Ahmet Kılıçarslan, Adem Seyfioğlu, Ramazan Tavşancı, Duran Karaboğaş ve Vedat Ulu şehit olmuş, 18 kişi yaralanmıştı.Soruşturma önemli bulgular elde edildi. Teröristlerin araçtakileri katletmek için ‘sigorta ateşi’ denilen yöntemi kullanarak önce şoförü vurup, otobüsün kontrolden çıkmasını sağladıkları, ardından aracı çapraz ateşe aldıkları belirlendi. Teröristlerin saldırı yerini gecekondu mahallesi olması nedeniyle rahatlıkla kaçabilecekleri gibi nedenlerle seçtiği ortaya çıktı.İLK ATEŞTE ŞOFÖR VURULMUŞSoruşturmadan elde edilen bilgiler ve çezilen krokilere göre, otobüsün olay yerine geldiği sırada teröristlerden biri şoförü tam hedef almak için caddenin ortasındaki refüjde bekledi. Aracın şoförü görebilecek açıya gelmesiyle birlikte bu terörist, elindeki kalaşnikofla ateş etti. Kalaşnikofun şarjöründeki 30 mermi bitene kadar ateş etti. Teröristin silahından çıkan kurşunlardan 13’ü şoför Vedat Ulu’nun baş, boğaz ve göğüs bölgesine isabet etti ve bunlardan 6’sı giriş-çıkış yaptı.Şoförün vurulmasıyla otobüsün kontrolden çıkıp yavaşlamasıyla birlikte ikinci saldırgan, servis otobüsünü korumakla görevli olan ve arka koltukta oturan uzun namlulu silahlı polisi başından vurup kendilerine yönelik karşı ateşi kestikten sonra üçüncü saldırganın ise aracı yan taraftan yaylım ateşine tuttu. Teröristler taradıkları otobüse el bombaları atıp atıp kaçtı.Şehitlerin birine Devlet Hastanesi'nde, dördüne ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araytırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan otopside, vücutlarına 5 ile 13 arasında değişen sayıda kurşunun girip- çıkığı saptandı. Şehitlerden 3’ünün kafa, sırt ve göğüs bölgelerinde kurşun giriş-çıkışı tespit edildi.Saldırının ardından yapılan ilk incelemede iki teröristin ateş ettiği, bir kişinin ise gözcülük yaptığı belirlenmişti. Ancak otopside bulunan mermi çekirdekleri ve olay yerinde bulunan boş boş kovanların balistik incelemesinden, teröristlerin üçünün de kalaşnikof tüfeklerle ateş ettikleri tesbit edildi.Yetkililer, teröristlerin iki silahı ve iki el bombasını olay yerinde bırakırken, kaçarken çatışma ihtimaline karşı 3'üncü kalaşnikofu yanlarında götürdüklerinin değerlendirildiğini söyledi.Bomba imha uzmanlarınca olay yerinde bulunan patlamamış 2 el bombasında yapılan incelemede bunların Rus yapımı olduğu saptandı. Bombalarla ilgili hazırlanan rapora göre, haki renkli, pik dökümden üretilmiş, parça ve basınç etkili, içerisinde preslenmiş patlayıcısı olan pim adı verilen mandalı üzerinde ise harf ve rakam gruplarından oluşan seri numarası bulunduğu, mandalın üst kısmında ise emniyet amacıyla yeşil zemin üzerine sarı desenle plastik hortum parçası takıldığı ve F-1 savunma tipi olduğu yer aldı.Bu arada üç teröristin Aziziye Mahallesi istikametine doğru kaçtıkları belirlenirken, güvenlik güçlerinin tespit ettikleri eşkale göre, üçünün de kirli sakallı, 60-65 kilo ağırlığında 1.80 boylarında kot pantolon, spor ayakkabı ve ikisinin üzerinde mevsimlik yeşil renkli mont bulunduğu kaydedildi.Çizilen robot resimler üzerinde yoğunlaşan güvenlik güçleri saldırganlardan birinin kimliğini olay yerinden elde edilen kalaşnikof şarjörü ve el bombası üzerindeki parmak izinden Mehmet Şah Yıldeniz olduğu saptandı. Bu teröristin servis otobüsünün sürücüsünü hedef alarak orta refüjden ateş eden saldırgan olduğu kaydedildi.Bu arada geçen ağustos ayı içerisinde istihbarat birimlerinin, terör davalarına bakmakla görevli Özel Yetkili Nöbetçi Ağır Ceza Yedek Hakimliği'nden Diyarbakır kent merkezinde PKK’nın saldırı düzenleyebileceğine ilişkin duyumlar üzerine, örgütle irtibatlı oldukları belirtilen kişilerle ilgili bir aylık telefon dinleme kararı aldığı da ortaya çıktı.Telefon dinleme kararının halen örgütün Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten PKK’lılar irtibatlı oldukları belirlenen dört kişinin telefonlarının dinlendiği belirtildi.Diyarbakır kent merkezinde polis aracına düzenlenen saldırıdan sonra polis, jandarma, hakim ve savcılar için konulanlar başta olmak üzere kamu kuruluşlarının personel servisleri geçici olarak iptal edildi.Yetkililer, olası saldırılara karşı bir süreliğine personelin kendi imkanlarıyla ev ve görevlerine gidip gelmelerinin daha uygun olduğunu söyledi. Kent merkezinde görev yapacak tüm polis araçları ile servis araçlarının kapı ve yan kısımlarına OHAL döneminde olduğu gibi çelik bariyerli zırh yerleştirilmesi kararı alındı.Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırının PKK tarafından yapıldığını, örgütün Diyarbakır’da böyle bir eylemi gerçekleştirmesindeki asıl amacın 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracına yönelik yapılan saldırıda çoğu öğrenci 8 kişinin ölümü, 66 kişininde yaralanmasıyla sonuçlanan olayda başarısız olması ve Diyarbakır halkının tepkisini toplaması, kendi içinde sorgulanması nedeniyle bu eylemin planlandığı belirtildi.