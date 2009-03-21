Polis katiline linç girişimi

Bursa'da, geçen çarşamba günü kimlik sorup çantasını aramak isteyen polis memuru İsmail Özbek'i tabancayla vurarak öldüren yasadışı MLKP örgütü üyesi Ender Bulhaz Aktürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘Görevli memuru öldürmek, ruhsatsız silah taşımak ve yasadışı örgüt üyesi olmak’ suçlarından tutuklandı.



Kestel Adliyesi'nden Bursa Cezaevi'ne Emniyet Müdürlüğü'ne ait panzerle götürülmek istenen Ender Bulhaz Aktürk, panzere bindirilmek istendiği sırada, Adliye önünde bekleyen yaklaşık bin kişi tarafından linç edilmek istendi.



Aktürk, polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle uzaklaştırılarak tekrar Adliye binasına sokuldu. Kalabalık ise ‘Kana kan, dişe diş intikam’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Burası Kestel buradan çıkış yok’ ve ‘Şehidim kanın yerde kalmayacak’ sloganları attı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenliği sağlamak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden takviye ekip isterken, kalabalık Adliye binasının önünden ayrılmamakta direndi.



İmam çağrıldı



Adliye önüne gelen vatandaşların tepkisi nedeniyle teröristi bir süre adliyeden çıkaramayan polis ekipleri, çareyi Kestel Cami İmamı'nı adliyeye çağırmakta buldu.



Adliye önünde şehit polis memuru İsmail Özbek'in ruhuna dua okunduğu sırada polis ekipleri tarafından zırhlı özel harekat aracına bindirilen Aktürk, cezaevine gönderildi.



