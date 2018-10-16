T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Polis, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair bulgulara rastladı" iddiası

Konsolosluk rezidansında da bugün inceleme yapılacağı bildirildi

16 Ekim 2018 19:31

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkansolosluğu’nda öldürüldüğü yönünde bulgular olduğu iddia edildi. İddia polis kaynaklarına dayandırıldı.

Associated Press’e konuşan bir yetkili, polisin 2 haftadır kayıp olan Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğüne dair kanıt bulduğunu söyledi. NTV’den Korhan Varol’un haberine göre de polis kaynakları dün yapılan incelemede, Suudi gazetecinin konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair bazı emarelere ulaşıldığını belirttiler.

Olay yeri inceleme ekipleri başkonsoloslukta, dün akşam araştırma yapmıştı. Konsolosluk rezidansında da bugün inceleme yapılacak.

ETİKETLER

cemal kaşıkçıhaberaçıklamasuudi arabistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24