"Polis, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair bulgulara rastladı" iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkansolosluğu’nda öldürüldüğü yönünde bulgular olduğu iddia edildi. İddia polis kaynaklarına dayandırıldı.

Associated Press’e konuşan bir yetkili, polisin 2 haftadır kayıp olan Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğüne dair kanıt bulduğunu söyledi. NTV’den Korhan Varol’un haberine göre de polis kaynakları dün yapılan incelemede, Suudi gazetecinin konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair bazı emarelere ulaşıldığını belirttiler.

Olay yeri inceleme ekipleri başkonsoloslukta, dün akşam araştırma yapmıştı. Konsolosluk rezidansında da bugün inceleme yapılacak.