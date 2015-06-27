Polis, karakol bahçesindeki köpeği böyle vurdu!

Edirne'de pompalı tüfekle önceki gün öldürülen köpeğin ardından bir köpek cinayeti haberi de İzmir'den geldi. İzmir Çiğli'de Komiser Yardımcısı olarak görev yapan M.A. karakoldaki polisler tarafından 3 yıldır beslenen Efe isimli köpeği kurşunladı.

İzmir Çiğli'de Komiser Yardımcısı M.A, ortada hiçbir şey yokken üç yıldır polislerin beslediği köpeği karakolun bahçesinde vurdu. Korkunç olay saniye saniye karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Komiser Yardımcısı M.A, yaklaşık 15 gün önce Çiğli Emniyet Müdürlüğü Çiğli Polis Amirliği’nde Grup Amiri olarak göreve başladı. Geçen cuma karakoldaki polislerin 3 yıldır besledikleri iki sokak köpeğinden biri olan Efe’nin bahçeye girmesisine sinirlenen M.A önce nöbetçi kulübesindeki görevliye el kol hareketiyle bir şeyler söyledi sonra kapının önünde çalışır halde bekleyen ekip arabasından beylik tabancasını aldı.

Karakol bahçesinde vurdu

Mermiyi namluya süren komiser, silahını sadece 2 metre uzaklıktaki köpeğe doğrultup ateş etti. Yaralanan köpek can havliyle karakol bahçesinden yalpalayarak kaçtı. M.A’da hiçbir şey olmamış gibi ekip arabasına binip uzaklaştı. Hayvanseverler tarafından yakındaki bir veteriner kliniğine kaldırılan Efe’nin durumunun iyi olduğu, merminin ise köpeğin bir kasığından girip kürek kemiğini zedeleyerek öteki kasığından çıktığı belirlendi.

Tabancasına el konuldu

Olay çevrede oturan vatandaşların 155’e yaptığı ihbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuldu. Çiğli Merkez Amirliği’ne olay yeri inceleme ekipleri gönderilerek deliller toplandı. İlçe sınırlarını aşan olayın ardından Komiser Yardımcısı M.A apar topar yıllık izine çıkartıldı, beylik tabancasına ise Cumhuriyet Savcılığı’nın emri ile el kondu.

'Köpeği görmedim'

Komiser Yardımcısı M.A’nın savcılıktaki ifadesinde, iki gündür kullanmadığı silahını kontrol etmek amacıyla kör noktaya doğrulttuğunu, köpeği görmediğini söylediği öğrenildi.

Dosyanın İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na gitmesinin ardından İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu davaya müdahil oldu. Efe’nin, karakoldaki polisler tarafından sahiplenilen bir köpek olduğunu anlatan Komisyon Üyesi Avukat Senem Demirel, “Karakoldaki polisler aşılarından yiyeceklerine kadar o iki köpeği sahiplenmiş durumda.

'Hiçbir tehdit oluşturmuyor'

Kaldı ki komiser yardımcısına karşı hiçbir tehdit oluşturmuyor. Savcılıkta köpek görmediğini söylemiş, kamera kayıtları her şeyi ispatlıyor, insan en fazla 2 metre uzağında olan köpeği görmez mi” diye konuştu.

'En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız'

M.A hakkında “Genel güvenliği tehlikeye atmaktan” dolayı soruşturma açıldığını dile getiren Demirel, “Gerek Hayvan Hakları Kanunu gerekse de Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde hiçbir hayvanın kötü muameleyi hak etmediği hükmü var. Bu kabul edilemez bir olay, komiser yardımcısının alabileceği en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapıp davayı sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.