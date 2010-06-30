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Yaşam

Polis, kapkaç yalanını yutmadı!

Diyarbakır'da polise kapkaça uğradıkları iddiasıyla başvuran 128 kişi hakkında yapılan incelemede ilginç bir sonuca ulaşıldı.

30 Haziran 2010 03:00

T24 - Nüfus cüzdanın kaybeden uygulanan 69 liralık para cezası nedeniyle Diyarbakır'da nüfus cüzdanını kaybeden ve cezayı ödememek için polise "kapkaç suretiyle hırsızlığa maruz kaldıkları" beyanında bulunan 128 kişi hakkında yalan beyanda bulunmaktan işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da kapkaç suretiyle hırsızlığa maruz kaldıkları için polise başvuran 128 kişi hakkında yapılan incelemede ilginç bir sonuca ulaşıldı.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi gereğince 20 Nisan 2009 tarihinden itibaren nüfus cüzdanını kaybedenlere 69 lira idari para cezası uygulamasına geçilirken, nüfus cüzdanını kaybeden bazı kişilerin cezayı ödememek için polis merkezlerine kapkaç suretiyle hırsızlığa maruz kaldıkları yönünde yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

Son aylarda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis merkezlerine kapkaç suretiyle hırsızlığa maruz kaldığını bildiren şahısların sayısında artış olması üzerine araştırma yapan polis, şahıslardan 128'inin nüfus cüzdanını kaybettiğini, para cezası ödememek için yalan beyanda bulunduğunu belirterek, bu şahıslar hakkında ''yalan beyanda bulunmaktan'' işlem başlattı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 2010 yılını ''Hırsızlıkla Mücadele Yılı'' olarak ilan ederken, Hırsızlık Büro Amirliğindeki görevli personel sayısını 20'den 54'e çıkardı. Yapılan çalışmalarda 2010 yılının ilk 5 ayında 499 hırsız suçüstü yakalanırken, bu şahıslardan 99'u sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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