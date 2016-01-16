Polis kameramanının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan gazetecilere hapis cezası

Adana'da bir eylemde kendilerini görüntüleyen polislerin fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlayıp hedef gösterdikleri iddiasıyna yargılanan yerel gazeteci Aytekin Gezici'ye ve Cihan Haber Ajansı muhabiri Abdullah Özyurt'a, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

DHA'nın haberine göre Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın Aralık 2014'te gözaltına alınması nedeniyle aralarında gazetecilerin de bulunduğu bir grup eylem düzenledi. Bu eylem sırasında görüntü alan polislerin fotoğraflarını çeken Aytekin Gezici sosyal medyada, "Bugün cuma burası Adana beni fişlemeye çalışan polis kameralarını teker teker tespit ediyorum" başlığıyla paylaştı. Muhabir Abdullah Özyurt ise, Gezici'nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı.

İki gazetecinin evlerine polisler tarafından baskın düzenlenip arama yapılırken, Gezici hakkında 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' ve 'Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma' suçundan 8 yıla kadar, Özyurt hakkında ise, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

"Kabul etmiyorum"

Aytekin Gezici, yasal sınırlar kapsamında katıldığı basın açıklamasında polislerin katılanları taciz edecek şekilde tek tek ve yakın uzaklıktan görüntülediğini öne sürerek, savunmasında şunları söyledi:

"Bu eylemin rahatsızlık doğurması neticesinde yasal hakkımızın engellendiğini düşünerek, ben de o arkadaşların fotoğraflarını çekerek, eleştiri amacıyla ve esprili bir dille sosyal medyada paylaştım. Emniyet'teki ifadem sırasında yazdığım ve paylaştığım şeyleri bana okuyan görevli arkadaşlar da bunlara baktıkça tebessüm ediyordu. İddia edildiği şekilde görevli olan sivil polis memurlarını deşifre ederek hedef gösterme kastı ile yapmış olduğum bir hareket söz konusu değildir. Bu yönüyle herhangi bir suç kastı ile hareket etmem de düşünülemez. Bu yöndeki suçlamayı kabul etmiyorum."

"Retweet'ledim"

Abdullah Özyurt ise polislerin yüzleri tek tek zoom'layacak şekilde görüntü almaları nedeniyle basın açıklaması haklarının ihlal edildiğini düşündüğünü söyledi. Özyurt, "Bunun sonucunda Aytekin Gezici tarafından paylaşılan ve içeriğinde herhangi bir isim, sıfat bulunmayan paylaşımları retweet'ledim. İddia edildiği şekilde terörle mücadele ile görevli kamu personelini deşifre etmek ve hedef gösterme gibi bir kastım yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, Gezici'ye 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' ve 'Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma' suçlarından 2 yıl 11 ay, Abdullah Özyurt'a ise 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçunda 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.