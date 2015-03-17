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Polis işkencesine 15 yıl sonra mahkumiyet

AİHM, Şükrü Yıldız davasında Türkiye'yi işkence yasağını ihlalden ve soruşturma yapmamaktan dolayı tazminata mahkum etti

17 Mart 2015 22:08

AİHM, 2000’de polis tarafından üzerine ateş açılan ve işkence gören Şükrü Yıldız’ın başvurusunu sonuçlandırdı. Polisler “meşru müdafaa” gerekçesiyle beraat etmişti. Türkiye işkence yasağını ihlalden ve soruşturma yapmamaktan tazminata mahkum oldu.

Bianet'te yer alan habere göre, Erzurum’da yaşayan 33 yaşındaki Şükrü Yıldız’ın 15 yıl önce maruz kaldığı polis işkencesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) dava bugün sonuçlandı.

AİHM, Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi uyarınca işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ve etkin soruşturma yapmamaktan mahkum etti.

Türkiye Yıldız’a 19 bin 500 Euro manevi tazminat ve 1,550 Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

 

Polis yazılamaya ateş açtı

 

Polis, 10 Aralık 2000’de İstanbul’da Şükrü Yıldız ve yanındaki üç kişiyi duvara slogan yazarken yakaladı ve ateş açtı. Yıldız’ın yanındakilerden biri kulağından, diğeri başından yaralandı. Başından yaralanan kişi hayatını kaybetti. Yıldız da başından yaralanmıştı ancak gözaltına alındı.

Gözaltına alınırken de yaralandığı bölgeden, başından tekmelendi. Ağır yaralanan Yıldız, 18 Aralık 2000’e kadar hastanede tedavi gördü. Kafatası kırıldığı için ameliyata alındı.

Yıldız Ocak 2001’de MLKP üyesi olmakla suçlandı, hakkında dava açıldı. 2004’te Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce suçlu bulundu, bir yıl sonra cezası Yargıtay’ca onandı.

Polisler hakkında yaptığı şikayet sonucu açılan dava ise 24 Mayıs 2014’te polislerin “meşru müdafaa” yaptığı gerekçesiyle beraatla sonuçlandı.

AİHM bugün, Türkiye’nin işkence yasağını ihlal etmesinin yanı sıra polislerin cezasız kalmasıyla da etkin soruşturma hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

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