Polis intihar eden kişiyle selfie mi çekti?

İstanbullular bu sabah yoğun bir trafiğe uyandı. Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa-Anadolu Yakası geçişi yönünde sabah saat 06.20'den itibaren bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik felç oldu. Polisin ve yetkililerin bu kişiyi ikna çabaları sürerken, bir sürücünün olay yerinden çektiği bir fotoğraf da büyük tartışma yarattı. İntihar eden kişiyi de kareye alarak kendi fotoğrafını çektiği iddia edilen polisle ilgili soruşturma başlatıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, söz konusu fotoğrafta, intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi arkasına alan bir trafik polisi cep telefonuyla kendisini görüntülemek ister gibiydi. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan bu fotoğraf, “Polis intihar girişiminde bulunan kişiyle selfie (özçekim) yapyor” yorumlarına neden oldu.

Öte yandan, intihar eden kişiyi de kareye alarak kendi fotoğrafını çektiği iddia edilen polisle ilgili soruşturma başlatıldı.