Polis, ilkyardımda da bulunacak

T24 - İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek ''İlkyardımda Polis Projesi'' ile kazaya karışan veya herhangi bir nedenle ilkyardıma ihtiyaç duyan insanlara, emniyet görevlilerince bilinçli ve profesyonelce ilkyardım yapılacak.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 'İlkyardımda Polis Projesi' kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kazaya karışan veya herhangi bir nedenle ilkyardıma ihtiyaç duyan insanlara, emniyet görevlilerince bilinçli ve profesyonelce bir ilkyardım yapılabilmesine yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programını uygulamaya koyacağı bildirildi.



39 ilyardım eğitim merkezi kurulacak



Genelgeye göre, proje kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı, 25 polis meslek yüksekokulu, 10 polis meslek eğitim merkezi müdürlüğü, Bursa Polis Koleji ile İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlükleri'nde, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik şartlarına uygun İl sağlık müdürlüklerinden gerekli onayları almak suretiyle toplam 39 İlkyardım Eğitim Merkezi kurulacak. Emniyet teşkilatının tüm eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve fiili görev yapan tüm teşkilat mensuplarının kurulacak İlkyardım Eğitim Merkezleri'nde eğitim almaları sağlanacak.



İlkyardım Eğitim Merkezi bulunmayan iller, yapılacak planlama doğrultusunda belirlenecek bölge merkezlerinden eğitim ihtiyacını karşılayacak.



İlkyardımcı kimlik kartı



Eğitim-öğretim kurumlarında öğrenciler için düzenlenecek ilkyardım temel eğitimlerinin dışında öncelikle polis merkezi, asayiş, trafik, özel hareket ve deniz polisi birimlerinde görevli olan personelin bu eğitimi almaları sağlanarak diğer birimlere proje sürecinde yaygınlaştırılacak.



İlkyardım eğitimi alarak başarılı olan personele ilgili yönetmelik gereği il sağlık müdürlükleri tarafından ''İlkyardımcı Kimlik Kartı''nın verilmesi sağlanacak.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''İlkyardımda Polis Projesi''nin uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

