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15 Temmuz Darbe Girişimi

Polis, iletişimi kesmek için yola çıkan askerleri son anda engellemiş

Askerlerin, polislerin iletişimini kesmek için Gayrettepe’deki Türk Telekom'a girmeyi planladığı, binaya ulaşmaya birkaç dakika kala durduruldukları ortaya çıktı

20 Temmuz 2016 20:07

Darbe girişiminde bir muhabere bölüğünde görevli albay, binbaşı ve astsubay rütbesindeki askerlerin, polislerin cep telefonu iletişimini kesmek için Gayrettepe’deki Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ne girmeyi planladığı ancak binaya ulaşmaya birkaç dakika kala durduruldukları ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimiyle gözaltına alınan askerlerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe yerleşkesinde bulunan rütbeli 36 asker, önceki gün sevk edildikleri Çağlayan Adliyesi’nde tutuklanmıştı. Cezaevine gönderilenler arasında bulunan 1 albay, 1 binbaşı ve 4 astsubayın Muhabere Bölüğü’nde görevli olduğu belirtildi.

 

Teknoloji uzmanı askerler

 

DHA’nın haberine göre, teknolojik iletişim alanında uzman olan bu askerlerin, darbedeki görevinin polisin aralarındaki cep telefonu iletişimini kesmek olduğu öğrenildi. Bu amaçla askerlerin darbe girişiminin ilk saatlerinde Gayrettepe’de bulunan Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ne gitmek için yola çıktığı bildirildi. Ancak Mecidiyeköy’e geldiklerinde polis ekibiyle karşılaştılar. Yolları kesildiği için kaçacak yerleri olmayan ve şüphelilerin teslim oldukları öğrenildi.

 

Binaya ulaşamayınca teslim oldular

 

Türk Telekom binasına ulaşmaya dakikalar kala yakalanan bu kişilerin binaya girip, bilgisayarlar üzerinden polislerin kullandığı hattı iletişime kapatmak istedikleri öğrenildi. Böylece güvenlik güçlerinin birbiriyle irtibatı kesilecek darbe kolaylıkla yapılmış olacaktı.

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