Polis ile PKK'lı aynı çetede yakalandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan yurttaşları, 5 ile 10 bin euro arası değişen bir parayla yurtdışına çıkaran 17 kişilik bir çete, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çetede, Mali Şube’de görevli bir polisin yanı sıra, PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılanan bir kişi de bulunuyor.



İstanbul’da Mali polis, sahte pasaport ve vizelerle Avrupa’ya insan kaçırdıkları iddiasıyla Murat G. ve Muzaffer A.’nın elebaşılığını yaptığı bir çeteyi yedi ay önce takibe aldı. Çete, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden AB ülkelerine gitmek isteyen kişileri İstanbul’a getirerek otellere yerleştirdi.

Bu kişiler için gerçek ve sahte pasaportlar hazırlandı. Vize uygulaması olan Avrupa ülkeleri ile vize uygulaması olmayan KKTC, Bosna Hersek gibi ülkeler için iki ayrı bilet alındı. Atatürk Havalimanı’nda vize uygulaması olmayan bir ülkeye gidilecekmiş gibi pasaport kontrolünden geçirtildi. Daha sonra havalimanının içerisinde bekleyen çete üyesi, gönderilecek kişinin yanında bulunan sahte pasaporta mühür işlemini gerçekleştirdi.

Mührün basılmasıyla sahte pasaport işlemi havalimanının içerisinde tamamlanan kişi, bilet aldığı AB ülkesine gidecek uçağa bindi. AB ülkesine gitmek isteyen bu kişiler çeteye 5 ile 10 bin Euro arasında para ödedi.

Düzenlenen operasyonda, Murat G. ile Muzaffer A. ile PKK’ya yardım ve yataklıktan dosyası bulunan A.A.’nın da aralarında bulunduğu 17 kişi yakalandı.

