Polis ile avukatın tartışmasına müdahale etmeyen amir: Randevum vardı, saç ektirmeye gitmiştim

Müvekkiliyle görüşmek için karakola giden avukat Tuğba Talu ile bir polis memuru arasında tartışma çıktı. Polis amiri avukata yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Talu’nun, “O zaman neden müdahale etmediniz?” sorusuna, “Randevum vardı saç ektirmeye gitmiştim” dedi. Talu tartıştığı polis ve mesai saatlerinde saç ektirmeye giden amirden şikâyetçi oldu.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, avukat Tuğba Talu geçtiğimiz cuma günü gözaltındaki müvekkiliyle görüşmek için Üsküdar’daki Şehit Altuğ Verdi Polis Merkezi’ne gitti. Tutanaklara yansıyan bilgiye göre; kimliğini ibraz ederek müvekkilini görmek isteyen Talu’ya görevli polis memuru, “Şefime sormam lazım” dedi. Beklemeye başlayan Talu’nun yanına gelen bir polis memuru müvekkiliyle görüşme yapamayacağını söyleyerek, “Yarın savcılığa götürülüp, ifade verecek. Orada görürsün” dedi. Talu’nun ısrarcı davranması üzerine polis şefi, “Göstermiyorum. Çıkın gidin” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Talu avukat olduğunu hatırlattı. Bu kez polis şefi, “Avukatsan Allah mısın? Şunun oturuşuna bak. Saygısız. Çık git benim sabrımı taşırma” diye konuştu. “Burası kamu alanı, sizin mülkünüz değil. Beni kovamazsınız” şeklinde yanıt veren avukat Talu yaklaşık 5-6 saat boyunca karakolda bekledi. Bu süreçte polis şefi Talu’nun kimliğini alarak tutanak tuttu.

Yaşananların ardından G. isimli polis amiri, “Olayların bu noktaya gelmesine üzüldüm” dedi. Avukat Talu, “Üzüldüyseniz neden müdahale etmediniz” diye sordu. Amir G. “Randevum vardı. Saç ektirmeye gitmiştim” dedi.

Avukat Tuğba Talu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe ile kendisine hakaret eden ve işini yapmasına engel olan polisten ve mesai saatleri içirişinde saç ektirmeye giden polis amirinden şikâyetçi oldu. Talu, karakoldaki kamera kayıtlarının incelenerek polislerin cezalandırılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, tartışmayı Meclis gündemine taşıdı: