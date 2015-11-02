Huber Köşkü önünde polisle tartışan şüpheli, önce polise sonra da kendi kafasına ateş etti!

Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde hareketli dakikalar yaşandı. 20 yaşlarında bir genç polisle tartıştı, sonra da güvenlik görevlisinin silahını kaparak önce polise ateş etti, ardından başına silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tarabya Köşkü'nün girişinde bir genç, silahla intihar girişiminde bulundu" denildi.

Açıklamada, "20 yaşındaki genç Tarabya Köşkü'ne girme konusunda ısrarcı davranarak, köşkün misafir girişindeki nöbetçi memurla tartışmaya girişti. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını kapan genç, önce polise ateş etti, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Polisin isabet almadığı, gencin ise olay akabinde Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi devam eden gencin, akli dengesinin yerinde olmayabileceği ileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kişinin bazı suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürerken olayın yaşandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde olmadığı öğrenildi.

O genç hayatını kaybetti

Huber Köşkü önünde meydana gelen olayda intihar girişiminde bulunan genç, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Başsavcılıktan açıklama

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu yazılı açıklama yaptı.

Başsavcı Salihoğlu'nun açıklaması şu şekilde:"2 Kasım 2015 günü, saat 12.50 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü Protokol kapısı önüne ticari otomobille gelen 20 yaşlarında erkek bir şahsın güvenlik görevlilerine Cumhurbaşkanıyla görüşmek istediğini söylediği, görevlilerin şahsı misafir girişine yönlendirdiği, ayrıca misafir kapısındaki görevlileri uyardığı, dikkatli olmalarını ilettikleri, şahsın kapıdaki görevlilere, 'Beni Erdoğan ile görüştürün, açın kapıları' diye çıkışması üzerine sakin olması ikaz edildiğinde, şahsın sivil giyimli güvenlik görevlisinin boğazına sarılıp duvara yasladığı, bu kez resmi güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği, şahsın resmi güvenlik görevlilerinin birinin belindeki tabancayı alarak havaya ateş ettiği, akabinde de kendi kafasına ateş ederek yaraladığı, yaralının ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin devam ettiği, olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine intikal etmiş olup halen olay yeri tespiti ve diğer soruşturma işlemlerini yürüttüğü..."