Polis hırsızlık şebekesinin halı saha maçını bastı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artan oyalama yoluyla hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Dükkan sahiplerinin verdiği ifadeye göre, dükkan kapısına yaklaşan bir otomobildeki sürücü adres soruyordu. Dükkan sahibi adres tarifi yaptığı sırada ellerinde sepetle bulunan kişiler dükkana giriyordu. Şüpheliler, kontörden sigaraya; sucuktan yoğurta kadar buldukları her şeyi sepete doldurup kaçıyordu.Araştırmayı sürdüren ekipler, güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak şebeke üyelerinin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin birçoğunun hırsızlık, yankesicilik ve gasp suçlarından kaydı olan kişiler olduğu tespit edildi. Şebeke üyelerinin Bursa’da yaşadığı ve hırsızlık için İstanbul’a geldiği öğrenildi. Çeteyi takip eden polis, zanlıların Kurtuluş’ta bir halı sahada maç yapacağını öğrendi. Bunun üzerine 14 Aralık Çarşamba günü halı sahaya giden ekipler, tribünlerden seyirci gibi maçı izlemeye başladı. Futbolcuların yorgun düştüğü ve şüphelilerin takımının 3-2 galip durumda olduğu 35. dakikada sahaya baskın yapan ekipler, bütün futbolcuları yere yatırdı. Ardından da 6 zanlı gözaltına alındı. Aynı anda Bursa’da da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2’si kadın 3 kişi yakalandı.Şebeke üyeleri S.K., N.Ş., G.T., M.K., S.K., A.S., A.S., N.S., ve D.S., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan sorgulamada zanlılardan bir kısmının dükkan sahibini oyalarken diğer grubun ise hırsızlık yaptığı belirlendi. Zanlıların bu yöntemi kullanarak 3 ay içinde İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nden 54 dükkandan hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.Emniyette işlemleri tamamlanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.