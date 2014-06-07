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Yaşam

Polis, hırsızı 361. kez gözaltına aldı

İstanbul'da çalıntı bir otomobilde yakalanarak gözaltına alınan kişinin daha önce hırsızlık suçundan 360 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı

07 Haziran 2014 18:29

İstanbul'da çalıntı lüks bir otomobille dolaşırken yakalanan Serdar K.'nin daha önceden hırsızlık suçundan tam 360 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hakkında 4 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 15 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ali Aksoyer'in DHA'da yer alan haberine göre,  Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler önceki gün Ataşehir’de lüks bir otomobille dolaşan şüpheli bir kişiyi görerek durdurdu. Yapılan kontrollerde lüks aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka takıldığı tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şoför Serdar K. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Serdar K.’nin daha önceden hırsızlık suçundan tam 360 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Son olarak Kocaeli’de 2013 yılında lüks otomobiller kullanarak hırsızlık yapan bir şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan Serdar K.’nın bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Şüpheli Serdar K.’nın tahliyesinin ardından yargılandığı 4 ayrı hırsızlık suçu dosyasından toplam 15 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı ve tekrar polis tarafından aranmaya başlandığı öğrenildi. 

Emniyet'te işlemleri tamamlanan şüpheli Serdar K. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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