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Yaşam

Polis helikopterine havai fişek atan yakalandı

22 Kasım 2009 23:05

iSTANBUL´daki IMF toplantıları süresince gerçekleştirilen protesto gösterilerinde polis helikopterine havai fişek atan Ali Haydar B. gözaltına alındı.

İstanbul'da 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantıları yoğun protesto gösterilerine sahne olmuştu. Havai fişekleri ateşleyen göstericiler havadan güvenliği sağlayan polis helikopterini hedef almıştı. Eylem anı saniye saniye haberciler tarafından kaydedilmişti. 

Gösterinin ardından olayı soruşturmaya başlayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri maskeli eylemcileri belirlemek için habercilerin kamera kayıtlarını inceledi. Dakika dakika yapılan incelemede ilk olarak göstericiye kolundaki dövme ve bilekliğinden ulaşılmaya çalışıldı. Fakat başarılı olamayan polis olay anında havai fişeği fırlatan kişiye arkadaşının `Haydar' diye seslendiğini tespit etti.
 Sabıka kayıtlarını inceleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri `korsan gösteriye katılmak ve molotof kokteyli atmak' suçlarından sabıkası bulunan Ali Haydar B. üzerinde yoğunlaştı.
Şişli, Gazisomanpaşa ve Kağıthane'de düzenlenen operasyonda Ali Haydar B. ile IMF´yi protesto gösterilerine katılan 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sorguları götürüldükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nde devam ediyor

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