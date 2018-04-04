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Yaşam

Polis, HDP binasına getirilen pastaya el koydu, 2 kişiyi gözaltına aldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

04 Nisan 2018 23:32

Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Binası'na getirilen ve üzerinde 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı pastaya  polis, el koydu. Polis, pastayı getiren 2 kişi de gözaltına aldı.

Diyarbakır polisi, Abdullah Öcalan'ın doğun nedeniyle kent genelinde önlemlerini arttırdı. Merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan HDP il binasında, HDP, DBP ve DTK'liler tarafından  İmralı cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın duğum günü için etkinlik düzenleneceği bilgisini alan polis, bina önünde önlem aldı. Öğlen saatlerinde bina içinde başlayan etkinlik devam ederken, saat 17.00’de bir araç ile üzerinde, 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı sarı, karmızı ve yeşil güllerle süslenmiş bir pasta getirildi. Polis pastaya bina girişinde el koyarken, getiren 2 kişiyi de gözaltına aldı. 

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "21 Mart’ta kutlanan Newroz etkinliği sonrası bütün personele moral amaçlı pasta kesilecekti. Pastayla birlikte müzik ve eğlence olacaktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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