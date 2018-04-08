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Polis Hatıra Ormanı'na 150 sığla ağacı fidanı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında, 2 yıl önce oluşturulan Polis Hatıra Ormanı'na sığla ağacı fidanları dikildi

08 Nisan 2018 21:37

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında, 2 yıl önce oluşturulan Polis Hatıra Ormanı\'na sığla ağacı fidanları dikildi.
Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü yıl dönümü için Marmaris\'te 2 yıl önce oluşturulan Polis Hatıra Ormanı\'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Marmaris- Muğla yolunun 15\'inci kilometresindeki Taşhan mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Celalettin Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, darbe girişiminde şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in babası Nihat Eker ile annesi Güzel Eker ve polis aileleri katıldı. Katılımcılar, 2 sene önce ekilenlere 150 yeni sığla fidanı daha ekledi. Çocuklar, polis babaları ve anneleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturup, can suyu verdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, \"2 yıl önce oluşturulan Polis Hatıra Ormanı\'na fidan dikimi gerçekleştirdik. 650  ekili fidanımıza 150 tane daha ekledik. Şehitler adına oluşturulan bu ormanımıza gözümüz gibi bakacağız. Türk Polis Teşkilatı\'mızın yıl dönümü kutlu olsun\" dedi.

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