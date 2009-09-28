Polis, hamile mülteciyi dövdü mü?

Kırklareli'ndeki barındırma merkezinde yangın sonrası odaların aranmasına karşı çıkan hamile bir kadının polis tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Hamile kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırklareli'ndeki Gaziosmanpaşa Yabancı Kabul ve Barındırma Merkezi'nde kalan Suriye uyruklu hamile Leyla Seccan'ın polis tarafından dövüldüğünü iddia eden Mazlum-Der durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. Kırklareli Valiliği soruşturma başlatırken, Seccan'ın dövüldüğü iddiasının asılsız olduğu, kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin rapor hazırlandı.

Kaçak yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isterken yakalanan ve ülkelerine gönderilinceye kadar Gazi Osmanpaşa Yabancı Kabul ve Barındırma Merkezi'nde bekletilen kaçaklar 18 Eylül gününde belirli aralıklarla farklı 2 koğuşta 2 ayrı küçük yangın çıkartı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan ettilenen Faslı Abdülkerim Blokres ile Pakistan uyruklu Han Muhammed, gelen ambulanslarda ayakta tedavi edidikten sonra başka koğuşa yatırıldı. Aynı gün yangınların komplo olduğunu düşünen polis ekipleri koğuşlarda inceleme yaptı. Bu sırada bir kadın elindeki kolonya şişesini üzerine dökerek kendisini yakmakla tehdit etti. Bunun üzerine merkezde görevli polis ekipleri destek ekip istedi. Destek birimlerinin gelmesi ardından duruma müdehale eden ekipler kadının elindeki kolonya şişesini aldı. Bu sırada erkek ve kadın kaçaklar ile polis arasında arbede çıktı. Ekipler de biber gazı ile müdehale etti. Biber gazından etkilenen bir polis memuru gelen ambulansta tedavisi yapıldı. 4 aylık hamile olan ve 6 yaşındaki kızı ile birlikte barındırma merkezinde kalan Suriye uyruklu Leyla Seccan'ın polis tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Seccan, tansiyonu ölçülüp sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek barındığı koğuşa gönderildi.

Bakanlığa şikâyet

Mazlum-Der yangın ardından kaçakların polisten şiddet gördüğü yönünde hazırladığı raporu İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık da durumu Kırklareli Valiliği'ne aktardı.

Valilik bunun üzerine Emniyet Müdür Yardımcısı Akın Bıyıklı'yı konuyu araştırması için görevlendirdi. Yapılan araştırmada hamile Leyla Seccan ve karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Ayrıca raporda kadının şiddete maruz kalmadığı öne sürüldü.

Hazırlanan raporun yarın Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu’ya bildirileceği ifade edildi. İfadesi alınan Leyla Seccan, “Eşim İstanbul’da ben onların yanına gitmek istiyorum. Ülkeme de gitmek istemiyorum. Olay günü bir kadın kendisini kolonya ile yakmak istiyordu. Bende de ‘Tik hastalığı' var. Birisi bağırdığında ben de bağırıyorum. Ağladığında da ağlıyorum. Olay günü ben de bağırdım. Polisler de benim kollarımdan tuttu ve beni engellediler” dediği belirtildi.

Geçen yıl Kırklareli Gaziosmanpaşa Yabancı Kabul ve Barındırma Merkezi'ndeki kaçaklar, isyan çıkartırken olaylarda 1 kaçak ölmüş, 2'si polis memuru toplam 4 kişi hafif yaralanmıştı. Kırklareli Gaziosmanpaşa Yabancı Kabul ve Barındırma Merkezi'nde halen 197 kaçak bulunuyor.