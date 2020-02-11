ESP: Polis 38 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu bize sordu

Polis, 38 gündür kayıp olan Gülistan Doku’yu Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl örgütüne sordu. ESP basın açıklaması yaparak ‘Olayın yönünü değiştirmek istiyorlar’ dedi.

ESP Diyarbakır İl Örgütü, Munzur Üniversitesi’nde okuyan ve 5 Ocak’tan beri kayıp olan Gülistan Doku’nun polis tarafından parti binalarına sorulmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan ESP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Erkan Keskin, polisin Gülistan Doku’nun il örgütlerine geldiğine yönelik ihbar aldıklarını ve Doku’nun nerede olduğunun kendilerine sorulduğunu söyledi. Keskin, "Gülistan ile ilgili farklı bir durum ile karşılaştık. Polis, bugün partimize gelip yapılan bir ihbarı gerekçe göstererek Doku’nun burada olup olmadığını sordu. Herkes Dersim’de kaybolduğunu söylüyor. Sorumlu Zainal Abarokov olarak görülüyor. Asıl sorumlular bulunması gerekirken, gelip bize soruldu. Biz de Gülistan nerede kaybolmuşsa orda arayın diyoruz. Bize sorulmasını anlayabilmiş değiliz. Gülistan’ın daha önce ne partimize ne de parti binamıza geliş gidişi yok, anlamış değiliz” dedi.

‘Provokatif bir olay’

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi Satiye Ok ise kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduklarını belirterek, "Emniyetin gelip bizden sorulmasını basit olarak algılamıyoruz. Bunu provokatif olarak değerlendiriyoruz. Gülistan kaybolduğu günden bu yana ESP, ÖGK ve SKM olarak her gün soruyoruz. Gülistan’ın Dersim’de aranması gerekirken, gelip Diyarbakır parti binamızda sormaları manidardır. Olayın yönünü değiştirmek istiyorlar. Bunu aynı zamanda kadın mücadelesine gözdağı vermek olarak görüyoruz. Erkekleri koruyan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz dedik" ifadelerini kullandı.