'Polis, Grup Yorum'un kemancısının parmaklarını kırdı!'

Dört gündür gözaltında tutulan ve bugün savcılığa çıkartılmaları beklenen 27 kişi arasında bulunan Grup Yorum üyesi Dilan Balcı’nın polisler tarafından parmaklarının kırıldığı söylendi. Polislerin gözaltında arkadan kelepçeleyip kulaklarına vurduğu Grup Yorum üyesi Selma Altın’ın da bir kulağının duymadığı, öteki kulağının ise çok az duyduğu iddia edildi.

'Polis elleri üzerinde tepindi'

Gözaltında tutulanların avukatı Taylan Tanay, Grup Yorum'un kemancı üyesi Dilan Balcı’nın elleri üzerinde polislerin ayaklarıyla tepindiğini, Balcı'nın ellerinde şişlik ve kırık olduğunu belirtti.

'Grup Yorum'a yönelik bir saldırı'

Gözaltında tutulan diğer Grup Yorum üyesi Selma Altın’ın da ellerinin arkadan kelepçelenerek iki kulağının darp edildiğini söyleyen Tanay, “Polis memuru sağ ve sol kollarını iki yana açarak Selma Altın’ın kulaklarına vuruyor. Bir kulağı duymuyor, diğer kulağında uğultu var. Solistin kulağını patlatıyorlar, keman çalanın elini kırıyorlar. Grup Yorum’a yönelik saldırı olduğu anlaşılıyor” dedi.

'Sağlık kontrollerini yapmadılar'

Gözaltında tutulan 27 kişide işkence izleri bulunduğunu belirten Tanay, götürüldükleri hastanede işkence tespitinin yapılmadığını da belirtti. Avukat Taylan Tanay, adli tabibin protokol gereği gözaltına alınan kişinin sağlık kontrolünü yaparken kolluk kuvvetlerini odadan çıkarması gerektiğini, ancak hekimin polisleri odada tuttuğunu belirtti. Tanay, bu nedenle gözaltındakilerin sağlık kontrollerinin yapılamadığını ve bu gerekçeyle söz konusu hekimin Tabip Odası’na şikayet edildiğini ifade etti.

Gözaltında tutulanların tedavilerinin yapılması için savcılıkla görüştüklerini, ancak tedavi görmediklerini de sözlerine ekleyen Tanay, dört günlük gözaltı süresinden sonra bugün savcılığa çıkartılmalarını beklediklerini söyledi.

Avukatların gözaltında tutulanlarla yaptıkları görüşmenin ardından edindikleri izlenimlerse şu şekilde:

Grup Yorum elemanı Selma Altın: Sol kulağı duymuyor, sağ kulağı ise çok az duyuyor. Arabanın içinde özellikle kulaklarına ve burnuna vurulmuş, beline tekme atılmış, yerdeyken tekrar beline çıkılıp bastırılmış. Kollarında morluklar ve ters kelepçe nedeniyle her iki bilekte kelepçe yaraları var.

Grup Yorum elemanı Ezgi Dilan Balcı: Sol kaşının üstünde kanama devam ediyor. Yine göz çevresinde morluklar var. Elmacık kemiğinden kulağa doğru yayılan şişlik yüzünü kaplamış durumda. Gözaltına alınırken kafasını yere vurmuşlar. Sağ el orta parmak tarak kemiğinden başlayarak şişmiş, tüm vücudunda morluklar var. Sağ ayak bileğindeki ağrı ve şişlik sebebi ile ayağının üzerine basamadığı gözlendi. Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde morluklar var.

Grup Yorum korosu elemanı Damla Sandal: Yüzünde sıyrık ve burnunda morluk gözle görünen izler özellikle iç organlarına vurulmuş ve ıslatılmışlar. Islak giysiler üzerinde kurumuş. Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde morluklar var.

Tavır Dergisi sahibi Bahar Kurt: Sağ yanağında sıyrıklar var, kollarında şişlikler ve morluklar görülüyor. Kafanın sağ tarafında şişlik, sol omuzda ezik ve morluk gözleniyor. Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde morluklar var özellikle sol bilekte hareket zorluğu çekiyor.

İdil Tiyatro Atölyesi oyuncusu Bahar Ertürk: Sol gözüne ayakkabının topuğu ile vurulmuş olduğu için gözlerini açamıyor. Sırtın sağ tarafında yoğun ağrı var. Doktor çatlak olabileceğini söylemiş, ama röntgende çok sıra olduğu için röntgen çekilmemiş. "Gözaltı bittikten sonra çektirirsin" demişler. Ağrı ve batma devam ediyor, sağ kulağı darbeler sonunda duymaz hale gelmiş. Özellikle kafasına darbe almış tüm vücudu morluklar içinde. Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde morluklar var.

Kaynak: soL – Haber Merkezi