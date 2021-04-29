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Polis 'gıyabi cenaze namazı'na cami avlusunda müdahale etti: 14 kişi gözaltına alındı

29 Nisan 2021 18:02

Pandemi süresince hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kılan, ardından basın açıklaması yapan Emek ve Adalet Platformu'na polis cami içinde müdahale etti. En az 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emek ve Adalet Platformunun pandemide hayatını kaybeden işçiler için Üsküdar'da yaptığı basın açıklaması ve cenaze namazının ardından polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Platformdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pandemi politikalarında hayatını kaybeden emekçiler için yaptığımız basın açıklaması ve kıldığımız gıyabi cenaze namazına müdahale eden polis sekiz arkadaşımızı gözaltına aldı. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürüyorlar."

CHP'li İslam: Basın açıklaması tartışmasız bir anayasal haktır

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Emek ve Adalet Platformunun pandemide hayatını kaybeden işçiler için Üsküdar’da yaptığı basın açıklamasının ardından 8 katılımcı hukuksuz şekilde gözaltına alındı. Basın açıklaması tartışmasız bir anayasal haktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı."

Cihangir İslamEmek ve Adalet PlatformuÜsküdarcami avlusu
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