Polis: Gezi Parkı protestocularını can güvenlikleri için gözaltına aldık!

Gezi Parkı protestoları sırasında Afyon’da düzenlenen eylemlere katılan 54 kişi hakkında açılan davada tanık olarak dinlenen polis memuru Ş.K., göstericileri can güvenlikleri için gözaltına aldıklarını söyledi. Polis, “Trafiği engelliyorlardı. Çevredeki diğer bazı vatandaşlar da sanıklara tepki gösteriyordu” dedi.

Afyon’daki Gezi Parkı protestoları sırasında CHP, KESK, TGB ve üniversite öğrencilerinin 8 farklı tarihte yaptığı yürüyüşler için “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 54 kişi hakkında dava açıldı. İlk duruşması 15 Ekim’de yapılan davaya dün 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklar, anayasal haklarını kullanarak protesto yürüyüşüne katıldıklarını, kamu ya da özel kişilerin malına zarar vermediklerini söyledi. Eylemlere katılmadığını belirten sanıklardan H.S’nin heyecanlı tavırları, hâkim ve duruşma salonundakileri güldürdü. Eylemlerde fotoğraf çekmek için dışarda bulunduğunu aktaran H.S. polise yakın, göstericilere uzak bir yerden fotoğraf çektiğini anlattı. H.S, savunmasını desteklemek için çektiği fotoğrafarın bulunduğu CD’yi mahkemeye sundu.

Polis: Şikâyetçi değilim

Duruşmaya tanık olarak katılan polis Ş.K. ise göstericilerin çevreye herhangi bir zarar vermediğini anlattı. Gözaltı sırasında bacağına tekme geldiği için rapor aldığını, ancak kimseden şikâyetçi olmadığını kaydeden Ş.K, “Valilik Kavşağı’nda görev almıştık. Gittiğimizde trafiği engelliyorlardı. Bu nedenle çembere aldık. Başımızdaki amirlerimiz birkaç kez dağılmaları yönünde ikazda bulundu. Bu sırada çevredeki diğer bazı vatandaşlar, sanıklara tepki gösterdi. Biz göstericilerin can güvenliği için onları çembere aldık, gözaltına aldık” dedi.

Hem mağdur hem tanık

2 polis de sanıklardan şikâyetçi olmadı. Sanıkları teşhis edemeyen tanık polislerin gözaltına alma sırasında yaşananlar nedeniyle doktor raporu aldığını anımsatan sanık avukatları ise, polislerin hem mağdur hem de tanık olarak davada yer almasının usule aykırı olduğunu savundu. Sanık avukatlarından Hatice Gök, şikâyeti yapan kurumda görevli polislerin tanık olarak dinlenmesine itiraz etti.