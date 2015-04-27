Polis 'gençtir, bekleyin gelir' dedi, 17 yaşındaki Mehmet'in cesedi bulundu

Antalya'da cuma günü okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Mehmet Soner Galın'ın, Lara'daki falezlerin 10 metre aşağısındaki ovukta cesedi bulundu. Galın’ın teyzesi Nahide Aksaray Yılmaz, yetkililere “polisler 'Gençtir, bekleyin gelir' dedi, evet yeğenimin cenazesi geldi" diye tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre, lise öğrencisi Mehmet Soner Galın cuma günü okuldan sonra eve gelmeyince, ailesi polise haber verdi. Tüm aramalara rağmen gencin izine rastlanmadı. Evinin yakınındaki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada bulunan falezlere dün saat 06.00'da gelen ailesi, Soner Galın'ın ders kitaplarını uçurumun kenarında buldu.

Denize düşme ihtimaline karşı falezlerin dibinde yapılan aramalardan sonuç alamayan aile, falezlerin yaklaşık 10 metre aşağısında, içerisi görünmeyen ovuğa ulaşmak için çaba harcadı. Bunda başarılı olunamayınca yetkililerden yardım istendi.

C esedi ovukta bulundu

Saat 19.00 sıralarında gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye kurtarma ekipleri, halat yardımıyla indikleri ovukta Soner Galın'ın cesediyle karşılaştı. Sedyeyle yukarı çıkarılan gencin cesedi üzerinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Soner Galın'ın cesedi cenaze aracıyla Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Soner Galın'ın ailesi, sinir krizi geçirdi.

Teyzeden tepki

Yetkililere sitem eden aile, çocuklarına geç ulaşıldığını iddia etti. Teyze Nahide Aksaray Yılmaz, 2 gün önce kaybolan Soner Galın için polislerin kendilerine, 'Gençtir, bekleyin gelir' dediğini belirterek, "Evet yeğenimin cenazesi geldi" diyerek tepki gösterdi. Teyze Yılmaz şunları söyledi: "Kaybolduğu gün buraya gelip baktık. Yaklaşık 10 metre aşağıda çatal şeklinde bir ovuk vardı. Oraya giremedik. İtfaiye akşam geldi ama iş işten geçti tabi. Erken gelselerdi çocuk şimdi yaşıyor olabilirdi. Polisler, çocukların arkadaşları bizlerle birlikte dolanıp durdu ama Soner'in cansız bedenini aldık."

Soner Galın'ın twitter hesabında yer alan 'İlerde ne olacağını bilmeden, nasıl olacağını bilmeden, kimle olacağını bilmeden uğraşıyoruz işte bilmediğimiz gelecek için' sözleri dikkati çekti.