T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polis gelin, meslektaşı damadı ‘ters kelepçe’yle nikah masasına oturttu

Polis çiftin kelepçesini nikah memuru açtı

13 Aralık 2017 16:05

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Öznur Ün ve Muhammet Yıldız birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan tören öncesi gelin, damada ters kelepçe taktı.

Daha sonra gözaltına alınır gibi damadın kafasını yere doğru eğerek nikahın kıyılacağı salona getiren gelin, masaya oturduktan bir süre sonra kelepçeleri çözdü. Tören öncesi kelepçeyi birbirlerine takan çiftin, kelepçesini bu sefer nikah memuru açtı. Daha sonra nikah memuruna 'evet' diyen polis çift, hayatlarını birleştirecek imzayı attı. (DHA)

ETİKETLER

ters kelepçegelinnikahpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24