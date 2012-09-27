Polis, Galata Kulesi bölgesinde alkol nöbetine başladı

- Ahmet Küçük

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Beyoğlu Belediyesi'nin Asmalımescit’te açık alanlara masa sınırlaması getirmesinin ardından İstanbul Valiliği Galata Kulesi çevresinde alkol kullanımına karşı harekete geçti. Polis, Kuledibi'nde bariyer ve güvenlik şeridi alanını genişleterek bölgede genellikle bira içen ziyaretçileri engellemeye başladı.

Beyoğlu’ndaki tarihi Galata Kulesi ve çevresindeki polis ve zabıta çemberi genişletildi. 24 Eylül Pazartesi gününden itibaren 4-5 polis aracının bulundurulduğu ve yaklaşık 50 üniformalı-sivil polisin görevlendirildiği meydan bölgesinde içki içmek, oturmak ve beklemek yasaklandı.

Çevre sakinleri T24'e; polis ekiplerinin önce Galata Kulesi çevresindeki banklara “oturma yasağı” getirdiğini, ardından müdavimlerin merdivenlere yönelmesini engellemek amacıyla güvenlik duvarını genişlettiğini söylediler.

'Gençler gürültü yapıp, çevreyi kirletiyordu'

Bölgede görevli polis ekiplerinde görevli memurlar, T24'ün sorularını yanıtlarken akşam saatlerinde Galata Kulesi çevresinde toplanan yerli - yabancı turistlerin, gençlerin alkol alıp, gitar çalıp şarkı söyledikleri ve çevreyi kirlettikleri yolundaki şikâyetler üzerine İstanbul Valiliği'nin böyle bir karar aldığını anlattılar.

Görevli polisler, valilikten emniyete gönderilen bildirimle meydanda polis ekiplerinin sürekli görev yapmasının sağlandığını, içki içilmesinin, oturulmasının, bekleme yapılmasının yasaklandığını söylediler.

Esnaf ne diyor?

Kuledibi'ndeki meydana polis ve zabıtanın yerleşmesiyle turistlerin çekinip gelmediklerini söyleyen bazı esnaflar uygulamadan şikâyetçi oldu. Belediyenin gençlerin alkol kullanmasını engellemeye çalıştığını düşünen bazı işletmeciler, meydandaki polisler ve zabıta ekiplerinden huzursuz olduklarını dile getirdiler.

T24'e bilgi veren bir grup dükkân sahibi ise, “Polis gelir, iki gün nöbet tutar, sonra gider. Sonrası hep bildiğimiz gibi. Biz bu işe kalıcı bir çözüm istiyoruz. Müşterilerimiz bu durumdan son derece rahatsız. Devlete verdiğimiz vergilerin karşılığında hizmet bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.

'Sanki tutulmuş kişiler polisi buraya getirdi'

Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf da, yaşananları T24'e şöyle anlattı:

“Pazar gününden 3-4 gün önce, birkaç gün boyunca Büyük Hendek Caddesi’nden itibaren bazı kişiler geldi. 6-7 kişi yere çöküp duvara yaslanarak, 3 saat öyle oturdu. Saat 12.00-01.00’den sonra, arka sokakta bulunan restoranların olduğu sokağa, apartmanların girişine bütün pisliklerini bıraktıklarını gördük. O sokaktaki esnaf bu kişilerden şikâyetçi olduklarını söyledi. Oraya gelen birkaç kişiyle de konuştum. Paralarının olmadıklarını söylediler. Birkaç gün boyunca o sokakta dolaştım, hep pislik vardı. Apartmanlarda yaşayanlar ve o sokaktaki esnaf hep şikâyetçiydi. Bütün apartmanların girişlerine işemişler, hatta pislemişlerdi. Yaşayanlar tamamen haklılar. Daha sonra esnaf ve yaşayanlar bu kişilerden şikâyetçi oldular. Polis geldi. Galata Kulesi’nin etrafını çevirdi. Ama bu kişiler sanki özellikle tutulmuş. Mesela burada kavga oluyor, orada polis görüyor ama hiç müdahale etmiyor. Belli tutulmuşlar.

Burada provokatörlük var. Bu olaylar her akşam devam edince polis geldi buraya ve merdivenlere kadar çevirdi.

Daha sonra bu yaşananları Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a aktardık. ‘Buraya turist gelmiyor. Biz bunlardan şikâyetçi olacağız, ama siz de polislerin buradan kalkmasına yardımcı olun’ dedik.

Bazı esnaf arkadaşlar da bu kişilerin tutulmuş olduklarını düşündüklerini söylediler. Ufak tefek problemler her yerde, her zaman olur. Ama işin bu hale gelmesini gerektirecek bir durum yok. Burada birkaç ufak olay olmuştur, onun dışında da hiçbir olay yoktur. Burada birileri güç gösterisi yapıyor.

Pazartesi günü buraya geldiğimde her yerde polisler vardı. Belediyeden yetkililerle konuştuk, onlar da ‘Galata Kulesi’nin belli çevresinde polis var’ dediler, ama her yer kapalıydı. Zaten buraya 3 aydır doğru dürüst turist gelmiyor. Belediye Başkanı da görüşmemizde biz ‘Birkaç gün geçsin, bakacağız’ dedi. Bekliyoruz. Buradaki polisiye önlemlerle herkesin rızkı kesiliyor, kimse iş yapamıyor. Şimdi polis burada, bir kişinin kaldırıma oturmasına izin vermiyor, merdivende su içen adamın dahi başında dikiliyor.

Burada üniversiteliler 1-2 bira içip gidiyordu. Ne olacak onların içtiği biradan. Burada bir dümen dönüyor.”

'Polisler alkol nöbeti tutuyor'

Kuledibi bölgesini çeviren polis ve zabıtalar konusunda sohbet ettiğimiz bazı ziyaretçiler de tepkili. Kule çevresinin polis kordonuna alınmasını eleştiren bir müdavim şunları söylüyor:

“Bir nevi Roma'daki İspanyol Merdivenleri gibi bir hava oluşmuştu ve hiçbir gürültü de yoktu. Birkaç gün öncesine kadar böyleydi, ancak Galata'da şu anda bir polis ordusu bu durumu dağıtmış durumda ve onlarca polis arabası ve memuru burada adeta alkol nöbeti tutuyor.

Ben neredeyse her gün buradayım ve daha bugüne kadar hiçbir kavga olayına da şahit olmadım. Belki benim bilmediğim birkaç olay olmuş olabilir, ancak bu durumlarda da orada mevcut birkaç polis memuru zaten bu olaya müdahale edebilir. Şu anda yapılan, kavga olayına müdahale değil, meydanda içki içmek olayına müdahale anladığım kadarıyla. Hatta alkol içenlere de potansiyel terörist muamelesi yapılıyor neredeyse…”

Kabahatler Kanunu ve yönetmelik

Afyonkarahisar Valiliği açık alanlarda alkol yasağı girişimi üzerine başlayan tartışma sırasında, uygulamayı Kabahatler Kanunu'na dayandırmıştı. Kanun'un 35. maddesinde “başkalarının huzur ve sükununu bozan sarhoşluk” için idari para cezası ve “sarhoşluk geçinceye kadar kontrol altında tutma” hükmü bulunuyor.

Kanunun 36. maddesi de, “başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde “gürültü” yapanlar için para cezası öngörüyor.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun geçen yıl yayımladığı yönetmelik de, içki satışı ve kullanımına seyir yerlerinden açılış ve törenlere kadar çeşitli düzeylerde sınırlama getiriyor.

Tartışma, en son, Bilgi Üniversitesi'nin Santralİstanbul kampusundaki One Love müzik festivalinde içki yasağı uygulaması üzerine canlanmıştı.