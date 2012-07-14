Eyüp'te helal festival: One Love'da içki yasağı resmen açıklandı!

Efes Pilsen One Lone Love Festival'de içki yasağı başladı. Efes Pilsen'den yapılan açıklamada "Yazılı anlaşmalarımız olmasına ve mevzuatlara uygun olmasına rağmen, işletme sahiplerinin ruhsatlarını kullandırmaması nedeniyle, etkinliğimiz süresince alkollü ürün satışı yapılmayacaktır" denildi.

Efes Pilsen’in 11 yıldır sponsor olduğu Efes One Love Festival’e “Eyüp’te bira festivali istemiyoruz” tepkilerinden sonra festivale içki yasağı geldi.

Efes Pilsen'den yapılan açıklamada "Yazılı anlaşmalarımız olmasına ve mevzuatlara uygun olmasına rağmen, işletme sahiplerinin ruhsatlarını kullandırmaması nedeniyle, etkinliğimiz süresince alkollü ürün satışı yapılmayacaktır. İçki ruhsatlarının kullandırılamayacağı bilgisi kapı açılışından yarım

saat önce tarafımıza bildirilmiştir. Tarafımıza çok kısa süre önce bildirilen bu durum nedeniyle tüm müzikseverlerden özür dileriz" denildi.

Efes Pilsen'in sponsoru olduğu 14-15 Temmuz'da düzenlenecek Efes One Love Festivali'nin Ramazan ayı öncesine denk gelmesi içki tartışması başlatmıştı.

Yeşilay festivalin iptalini istemişti!

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul Valiliği'ne başvurarak “Efes One Love Müzik Festivali”ne verilen iznin iptal edilmesini istemişti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Muharrem Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, alkol firmalarının bu tür etkinliklerle gençleri hedef aldığını ve yeni alkol kullanıcıları kazanmayı amaçladıklarını söylemişti.

Eyüp Belediye Başkanı: Halkımıza teşekkürler





Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu da şu mesajları tweetter'da takipçileriyle paylaşmıştı:



- Bu haftasonu Santralistanbul'da yapılacak Efes Pilsen Festivali izinlerinin yetkisi Eyüp Belediyesi'nde olmadığı gibi iptal yetkisi de yoktur.



- Ayrıca Eyüp halkımızın konuya duyarlılığı bizim de duyarlılığımız olup hassasiyetlerimiz gerekli mercilere iletilmiş, temaslar devam etmektedir.



- Santraldaki festival ile ilgili temaslarimiz sonucu Efes Pilsen ismi çekilmiş OneLove festivali olmuştur halkimizin hassasligina teşekkürler.