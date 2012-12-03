Polis falcılara izin vermeyecek

Kafelerde veya evlerde fal bakanlarla ilgili il emniyet müdürlüklerinden gelen sorular üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bir çalışma yaptı. EGM, kafe ve evlerde para karşılığı fal bakmanın suç olduğu yönünde görüş bildirdi

Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 'Suç oluşturur' görüşünün ardından kafe ve evlerde para karşılığı fal bakılmasına yasak geldi. Polis, maddi beklentiyle kahve, tarot, su gibi fallara bakan kişileri gözaltına alacak. Kafeler bu konuda hiçbir tanıtım yapamayacak.

Kafelerdeki “Kahve sizden, falınıza bakmak bizden”, “Fala inanma, falsız kalma” gibi ilanlar adli soruşturma konusu olacak. EGM’nin “Kahve, tarot falına bakmak suçtur” demesinden sonra polis para karşılığı fal bakan kişiler ve bakılan mekanları yakın takibe aldı.

Adli işlem yapılabilir

EGM’nin hazırladığı görüşte, 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Reddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun’un 1. Maddesi’nin ikinci fıkrasına atıfta bulunuldu. Resmi görüşte, “Anılan hükümde, açıkça gelecekten haber vermeye yönelik hizmet ifası yasaklandığı gibi falcılık namının kullanılması da açıkça yasaklanmış ve cezai yaptırım öngörülmüştür. Bu nedenlerle tarot ve kahve falı gibi faaliyetler kanun kapsamında değerlendirilebilir ve adli işlem yapılmasına engel bir durum bulunmaz” denildi.