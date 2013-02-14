Polis, failleri hâlâ bulamadı!

Son zamanlarda İstanbul’da işlenen ve dünya kamuoyu tarafından da takip edilen Samatya’da Ermeni asıllı Maritsa Küçük’ün öldürülmesi ve üç kadına saldırıda bulunulması olayları ile Cankuraran’da cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra cinayetini soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şimdiye kadar bir sonuç elde edemedi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, güvenlik kameralarının kayıtlarında ve şüphelilerden alınan DNA örneklerinde faillerle ilgili somut bir delilin bulunamadığı öğrenildi. Cinayetlerin çözülmesini sadece Türkiye kamuoyu değil Avrupa ve Amerika kamuoyu da dört gözle bekliyor.

'Bütün iddialar incelendi'

Taraf Gazetesi'nden Hüseyin İstemil'in haberine göre, polisin Sierra cinayetini çözmek için kılı kırk yararcasına yaptığı ancak sonuç alamadığı çalışmalar şöyle:

33 yaşında iki çocuk annesi Sierra’nın internetten görüştüğü İnşaat Mühendisi Tarkan K.’dan alınan DNA örneklerinden ve yazışmalardan sonuç çıkmadı.

Sierra’nın kayıp olan ve cinayetin çözülmesinde önemli rol oynayacağı belirtilen montu, Iphone ve Ipad’i bütün aramalara rağmen bulunamadı.

22 kişiden alınan kan, doku ve sperm örnekleri Sierra’nın tırnak aralarında bulunduğu söylenen DNA kalıntılarıyla örtüşmedi. Bu kişilerin ifadelerinde de cinayete ilişkin somut bir ipucu çıkmadı.

Sierra’nın sarılı olduğu ve faillerle ilgili somut bir veri sunacağı düşünülen battaniyeden alınan DNA örnekleriyle şüphelilerden alınan DNA örnekleri uyuşmadı.

Sierra’nın Tarlabaşı’nda kaldığı evin sahibi dışında şüpheli olduğu söylenen Cankurtaran’daki pansiyon sahibinden de cinayetle ilgili bir ipucu çıkmadı.

Amerika’dan beklenen ve cinayetin çözülmesinde etkili olacağı söylenen FBI’nın gönderdiği mail dökümlerinden de polisi faile götürecek bir sonuç çıkmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 500 kameraya ait görüntüleri inceledi. Bu görüntüler polisi Sierra’nın cesedine götürdü ancak faillerle ilgili bir delil sağlamadı.

'Samatya’da durum aynı'

Nefret saldırıları olarak değerlendirilen Samatya’daki yaşlı Ermeni kadınlara yönelik saldırılardaki durum da Sierra cinayetiyle aynı. Yapılan bütün incelemeler, taranan güvenlik kamera görüntüleri, tanıkların ifadeleriyle çizilen robot resimler polisi faillere götürecek bir delil sağlamadı. Hakkında gizlilik kararı olan Samatya olaylarıyla ilgili polisin incelemeleri sürüyor. Semt sakinleri ise hâlâ tedirgin.