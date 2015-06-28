Polis İstiklal'de bu kez böyle destan yazdı!

Polis, Taksim'deki 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne müdahale etti. Polisin, İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe katılmak isteyen bir eylemciyi direkt olarak hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis asfalt üstünde duran bir kadına ateş ediyor. Twitter'da polisin eylemciye "plastik mermi" sıktığı ileri sürülüyor ancak görüntülerde ateş açan polisin görünmemesi nedeniyle tam olarak ne kullandığı net değil.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Temmuz 2013'te Türkiye'ye polis müdahalesine ilişkin verdiği bir kararda "biber gazının polis tarafından 45 derece eğik şekilde atılması gerektiğini" belirtmiş ve yasal mevzuatın değiştirilmesini talep etmişti. AİHM, Türkiye'yi uygulamaları nedeniyle 15 bin Euro tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

Gezi Parkı eylemleri sürecinde çıkan karara rağmen polis şiddeti devam etti ve gösteriler boyunca pek çok kişi öldü, yüzlerce insan yaralandı. O dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın ölüm ve yaralanmalara rağmen polisin tutumu hakkında kullandığı "Polisimiz destan yazdı" sözleri tartışma yarattı.