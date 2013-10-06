Polis eylem yapma olasılığı olanları gözaltına alabilecek

Demokratikleşme Paketi’nin ardından, polise, “eylem yapma olasılığı olanları” hâkim ve savcı talebi olmaksızın, 12-24 saat gözaltına alma yetkisi veriliyor. Adalet ve İçişleri bakanlıklarının ortak düzenlemesiyle, polise mukavemet ve kamu malına zarar vermenin cezaları da arttırılacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Hükümet, Demokratikleşme Paketi’nin ardından, polisin yetkilerini artıran paket hazırlıyor. Paketin en önemli özelliği, daha önce hâkim ve savcı talebiyle uygulanan önleme gözaltılarını bundan böyle 12-24 saate kadar polis yetkisiyle yapılmasına izin vermesi. Polis, eylem yapma ve olay çıkarma olasılığı olanları, direkt gözaltına alabilecek. Gezi Parkı eylemlerinin ardından gündeme gelen polisin yetkisinin arttırılması çalışması biçim değiştirerek güvenlik güçlerine yönelik tüm çalışmaların bir paket haline dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle, daha önce Demokratikleşme Paketi’nde yer alacağı dile getirilen ‘Kolluk Kuvvetleri Denetim Kurulu’ bu çalışmaya dahil ediliyor.

Hâkim uzatabilecek

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmaya göre, eylem yapma ve olay çıkarma potansiyeli olan örgütler izlemeye alınacak. İstihbarat raporlarının bu faaliyetleri doğrulaması durumunda, örgüt üyeleri hâkim ve savcı talebi olmadan doğrudan polisin isteği üzerine 12 veya 24 saat gözaltında tutulabilecek. Bu süre hâkim kararıyla uzatılabilecek. Mevcut uygulamada önleyici gözaltı için hâkim veya savcının talebi gerekiyor. 1 Mayıs ve Nevruz kutlamaları ile futbol maçları öncesinde hâkim kararıyla halen uygulanan önleyici gözaltı uygulaması, zaman zaman eleştirilere hedef oluyordu.

Polise cebire hapis

Düzenlemeyle, polise mukavemet ve kamu malına zarar vermenin cezaları da artırılacak. Türk Ceza Kanunu’nun “Mala zarar vermenin nitelikli halleri” başlıklı 152’nci maddesiyle, “Görevi yaptırmamak için direnme” başlıklı 265’inci maddesi yeniden düzenlenecek. Bu maddelerde öngörülen cezalar artırılacak. Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla ‘cebir veya tehdit’ kullananlara verilen hapis cezasının da arttırılması düşünülüyor.

Molotofa 5 yıl

Taslak çalışmaya göre, molotof kokteyli “Yanıcı ve parlayıcı madde kullanılarak oluşturulmuş, el yapımı saldırı veya savunma aracı” olarak tanımlanacak ve taşıyan, bulunduran kişiye 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek. Molotof kokteyli, suç işlemek için kurulmuş bir örgüt tarafından kullanılırsa, cezalar yarı oranında artırılacak.

Tekerrüre tutuklama

Toplumsal olaylar ve eylemler sırasında, kimliği gizlemek için yüzün örtülmesi halinde de daha fazla ceza verilmesi planlanıyor. Pakete, ceza sınırı 2 yılın altında olan suçlarda tutuklama yapılamaması nedeniyle, suçun tekerrürü halinde tutuklamaya olanak sağlayacak hüküm konulacak.

Polisi denetleme kurulu

Taslakta yer alması planlanan ‘Kolluk Kuvvetleri Denetim Kurulu’ düzenlemesi, insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen güvenlik güçlerini denetlemeyi amaçlıyor. STK’lar, polisi denetlemek için kurulacak kurulun, sivil ve tarafsız üyelerden oluşturulmasını talep ediyor. Hükümetin, bu maddeyle ‘polis devleti’ eleştirileri göğüslemek için denge oluşturmayı planladığı söyleniyor.