Polis et çalarken yakalandı!

Antalya'nın Alanya İlçesi'ne tatile gelen Ukraynalı polis 24 yaşındaki Igor Klymbovskyy, bir kasaptan et çalarken yakalandı. Klymbovskyy, jandarmadaki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi.

Alanya'ya bağlı Okurcalar Beldesi'ne 1 hafta önce tatile gelen polis memeru Igor Klymbovskyy, Aventura Otel'e yerleşti. Dün gece barda eğlenen Ukraynalı polis, market bulmak için çarşıya çıktı. Açık market bulamayan Klymbovskyy, otelin karşısındaki Akın Kasap'ın arka tarafına gitti. Kimsenin olmadığını fark eden turist, işyerinin arkasında bulunan camı kırarak içeri girdi.

İşyerinin soğuk hava deposunda bulunan dana bonfile, kuzu pirzola ve tavuk etlerini çalan turist, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O sırada bölgede devriye gezen İncekum Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, turisti fark ederek takibe aldı. Jandarmanın takip ettiğini fark eden turist kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Ukraynalı polis, elindeki etlerle birlikte yakalandı. Igor Klymbovskyy, ifadesi alınmak üzere İncekum Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmada ifadesi alınan zanlı, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.