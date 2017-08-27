Polis Eğitim Merkezi ticaret ve konut alanı ilan edildi; TOKİ rezidans ve AVM yapacak

Bakırköy'deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nin arazisi ticaret ve konut alanı ilan edildi. Atatürk Havalimanı’nın yanı başındaki 81 dönümlük araziye TOKİ, rezidans ve alışveriş merkezi inşa edecek.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, 1978 yılından itibaren polis eğitim merkezi olarak kullanılan Bakırköy'deki arazi için Emniyet Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında 2010 yılında protokol imzalandı. Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi olarak hizmet veren polis okuluna ait eğitim binaları, kapalı spor salonu, atış poligonu ve caminin bulunduğu arazinin mülkiyeti 2015 yılında TOKİ'ye geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da arazi için hazırladığı imar planı değişikliğini 25 Ağustos 2017 günü askıya çıkardı.

Plan değişikliği ile 81 dönümlük araziye “konut ve ticaret” fonksiyonu verildi. Araziye konut, rezidans, AVM, iş merkezi yapılacak. Arazinin yaklaşık yüzde 57'sine denk gelen 46 bin metrekare “Ticaret+Konut” alanı olarak kullanılacak. Donatı alanlarına da arazinin yüzde 43'ü ayrıldı. 81 dönümlük arazinin 7 bin metrekaresine özel okul, 3 bin 371 metrekaresine cami, 15 bin metrekaresine park yapılacak. 9 bin 920 metrekare de yola ayrıldı.

İstanbul'un en değerli arazilerinden Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun 32 bin metrekarelik arazisinde de benzer bir süreç işlemişti.