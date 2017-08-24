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Polis dolandırıcılara ve hırsızlara karşı uyardı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarında alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, broşür dağıttı

24 Ağustos 2017 20:14

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarında alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, broşür dağıttı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı alanı girişinde stant kurdu. 30 polis pazarda yankesicilik, kapkaç, tırnakçılık ve sahte para olaylarına karşı vatandaşı uyardı. Semt pazarı içerisinde kurulan stantta vatandaşları bilgilendiren polisler, broşürler dağıttı. Ayrıca pazar alanı içerisinde devriye gezen polisler, şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaparak çantalarını aradı.
Uygulamadan çok memnun kaldığını söyleyen öğretmen Pelin Menet, \"Alışveriş yapmak için pazara geldim. Pazar girişinde polisler uyarıcı el broşürü vererek dolandırılma konusunda uyarıda bulundu. Rahatça alışveriş yapıyorum ve pazar içerisinde polislerin gezmesi bana güven veriyor\" dedi.

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