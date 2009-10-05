Polis dayağı komalık mı etti?

İstanbul Avcılar’da önceki gece Aydın Üniversitesi İngilizce Çevirmenlik Bölümü son sınıf öğrencisi Güney Tuna (21) bir parkta arkadaşlarıyla şarap içti.



Bu sırada bölgede rutin uygulama yapan polisler, Tuna ve arkadaşlarının parktan ayrılmalarını istedi. İddialara göre Güney’in, “Burada oturmamıza engel olamazsınız” sözlerine öfkelenen polisler, genci tartaklayıp, ekip aracına bindirdiler. Tuna’nın arkadaşları, tartaklamanın araç içinde de sürdüğünü öne sürdüler. Özel bir şirkette satış müdürü olarak çalışan baba Cengiz Tuna, “Hastanede oğlumun iki dizinde de kemik kırığı olduğu ortaya çıktı. Bu sırada oğlum kusmaya başladı. Tomografi çektirdik. Beyninde kanama olduğu söylendi” dedi. Tuna’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.