T24 LogoT24 Logo
Politika

Polis Danıştay'a saldırıdan sonra göreve başladı

Danıştay Başkanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan polis memuru Adnan Kılıçarslan’ın, Danıştay 2. Daire’ye 2006’da düze

26 Eylül 2008 03:00


Danıştay Başkanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Danıştay 12. Daire Başkanı Yücel Irmak’ın koruması polis memuru Adnan Kılıçarslan’ın, Danıştay 2. Daire’ye 2006’da düzenlenen saldırıdan önce değil, saldırıdan sonra kurumda görev yapmaya başladığını açıkladı

Danıştay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, medyada Danıştay 12. Daire Başkanı Irmak’ın yakın koruması olarak görev yapan Kılıçarslan ile ilgili haberlerin yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, “Adnan Kılıçarslan’ın, 17 Mayıs 2006’da Danıştay’a yapılan menfur saldırıdan önce başkanlığımızda görev yaptığı iddia edilmekte ise de anılan tarihte Danıştay’da adı geçenin görev yapmadığı, Ankara Valiliği’nce 26 Mayıs 2006’dan itibaren başkanlığımızda görevlendirildiği tespit edilmiştir” denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24