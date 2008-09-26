Polis Danıştay'a saldırıdan sonra göreve başladı



Danıştay Başkanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Danıştay 12. Daire Başkanı Yücel Irmak’ın koruması polis memuru Adnan Kılıçarslan’ın, Danıştay 2. Daire’ye 2006’da düzenlenen saldırıdan önce değil, saldırıdan sonra kurumda görev yapmaya başladığını açıkladı



Danıştay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, medyada Danıştay 12. Daire Başkanı Irmak’ın yakın koruması olarak görev yapan Kılıçarslan ile ilgili haberlerin yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, “Adnan Kılıçarslan’ın, 17 Mayıs 2006’da Danıştay’a yapılan menfur saldırıdan önce başkanlığımızda görev yaptığı iddia edilmekte ise de anılan tarihte Danıştay’da adı geçenin görev yapmadığı, Ankara Valiliği’nce 26 Mayıs 2006’dan itibaren başkanlığımızda görevlendirildiği tespit edilmiştir” denildi.



