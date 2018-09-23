Polis, Cumartesi Anneleri'nin eylemine müdahale etti; Besna Tosun: Verin babamın mezarını gidip evime oturayım

Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemine de izin verilmedi. Galatasaray Meydanı’nında polisin gruba yönelik müdahalesi sırasında kayıp yakınları Besna Tosun ve İkbal Eren'in darp edildiği belirtildi. Polislere seslenen Besna Tosun, “23 yıldır babamın mezarını arıyorum. Verin mezarını gidip evimde oturacağım” dedi. Müdahalenin ardından Cumartesi Anneleri’nin meydana attığı karanfiller de hemen toplandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 12 Eylül dönemi kayıplarından Hüseyin Morsümbül için bir araya gelen Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) bulunduğu Çukurluçeşme Sokağı’nda polis şiddetine maruz kaldı. Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapmak üzere yola çıkan gruba, kaymakamlığın yasak kararı olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun, polislere seslenerek, “Anneleri darp ediyorsunuz. Hiç mi vicdan yok? Evlatlarının mezarını arıyor bu anneler. Hiç mi yüreğiniz sızlamıyor? Suç işliyorsunuz. 23 yıldır babamın mezarını arıyorum. Verin mezarını gidip evimde oturacağım. Bu nasıl bir vicdansızlık, ne suç işledik biz?” diye bağırdı.

İHD Gözaltında Kayıplar Komisyonu’ndan Sebla Arcan da “Biz haklıyız siz suçlusunuz. Bunu böyle bilin” diyerek tepki gösterdi. Polisin saldırısı sırasında darp edilen Tosun, Arcan ve İkbal Eren darp raporu aldı.

"Bir cevabınız var mı?"

Polis kalkanları altında 704. haftanın basın metnini okuyan kayıp Hayrettin Eren’in ablası İkbal Eren, “Bilmeye hakkımız var. Gözaltında kaybedilen yakınlarımız nerede? Galatasaray kayıplarımızla buluşma mekânımızdır. Biz anayasal hakkımızı kullanmayalım diye Beyoğlu polis ablukası altına alındı. Meclis kürsüsünden ‘yavrularını kaybeden anaların dertlerine sahip çıkacağız’ diyen hükümet yetkililerine soruyoruz: Bütün bunlara neden maruz kalıyoruz? Bize vicdanla, hukukla verecek cevabınız var mı?” diye sordu.

"İşkenceye uğradık"

İHD binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Besna Tosun, “12 yaşında ben o meydandaydım. Annemi saçından sürüklediler bugün de beni saçımdan sürüklediler. Bütün olanları dünya görüyor. İHD önünde hepimiz işkenceye uğradık. Bugün arkadaşımız darp edildi. Bedeninde morluklar var. Bunun da hesabını soracağız. Biz Galatasaray meydanından vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele bizim direncimizi yazacak onların annelere uğradığı şiddet utancını yazacak. Tarih bizi direncimizle yazacak” diye konuştu. Sebla Arcan da “Aramızda yaralı arkadaşlarımız var. Bize çok sert müdahale yapıldı” dedi. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ise “Kayıplar açıklanana kadar failler cezalandırılana kadar bu mücadele devam edecek” diye konuştu.

"Verecek cevapları yok"

Cumartesi Anneleri’nden Hanım Tosun, “Biz bugün iki anne karar verdik. Oraya gitmek istedik. Yanımızda iki vekil de vardı. Biz çiçek bırakmak istedik. ‘Eyleme kapalı’ dediler. Bize izin verilmedi. Vekiller vali ve kaymakamlığa ulaşmak istedi ancak kimse telefona çıkmadı. Biz geçerken karanfillerimizi bariyerlerin ötesine attık. Hemen karanfillerimizi aldılar” diye konuştu.

Cumartesi Anneleri’nden Hanife Yıldız ise “Bu iktidar ‘Ben mazlumun yanındayım’ diyor. Biz sessizce eylem yapıyorduk. Bizden ne istiyorlar. Bize verilecek cevapları yok. Biz orada çocuklarımızı büyüttük. Orada toprağa verdiklerimiz oldu, askere gidenlerimiz, cezaevlerine konulan gençlerimiz oldu. O alanı bize açana kadar ordan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Karanfilleri bile topladılar"

Cumartesi Anneleri Hanım Tosun, Hanife Yıldız ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, daha sonra, polislerin kapattığı Galatasaray Meydanı’na gittiler. Bariyerlerin üstünden alana karanfil attılar. Annelerin karanfilleri polislerce anında toplandı.