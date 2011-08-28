-Polis, çocukları sevindirdi MERSİN (A.A) - 28.08.2011 - Mersin'de, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yoğun göç alan mahallede yaşayan bin çocuğa bayramlık dağıtıldı. Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi Amirliğince tespit edilen çocuklar için ''ayakkabı, pantolon ve gömlekten'' oluşan bayramlıklar dağıtıldı. Dağıtım sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler de çocukların bayramlıklarını giydirdi. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Hasan Güner, yaptığı açıklamada, vatandaşın güvenliği için her türlü tedbiri alırken, aynı zamanda sosyal ve yardım faaliyetlerinde de bulunduklarını söyledi. Emniyet teşkilatı olarak Ramazanın gelmesiyle birlik ve beraberliklerini göstermek, merhamet hislerini vatandaşlarla paylaşmak için değişik etkinlikler yaptıklarını belirten Güner, ''Bu çerçevede Ramazan süresince her gün 400 kişiye Ersoy İlköğretim bahçesinde iftar yemeği verdik. Ayrıca gezici olarak da çeşitli yerlerde iftar yemeği düzenledik'' dedi. Gerçekleştirdikleri yardımlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak bin 400 aileye gıda yardımında bulunduklarını anlatan Güner, şunları kaydetti: ''Ayrıca çocukları bayramda sevindirmek amacıyla İstanbul'dan bir firma ile anlaşarak 2 bin bayramlık getirdik. Ayakkabı, pantolon ve gömlekten oluşan bayramlıkların bin tanesini öğrencilere dağıttık. Diğerlerini ise okul açılınca öğrencilere ulaştıracağız. Kurban bayramında da 3 bin öğrenciye daha bayramlık dağıtmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra okul açılmadan bin 800 öğrenciye de kırtasiye malzemesi yardımı yapacağız. Çevik Kuvvet şube Müdürlüğüne bağlı polislerin desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu yardımları dağıtmaya devam edeceğiz.''