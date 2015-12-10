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Dünya
Deutsche Welle

Polis Cenevre'de saldırganları arıyor

İsviçre polisi, Paris saldırılarıyla bağlantısı olan saldırganları bulmak üzere Cenevre'de alarma geçti.

10 Aralık 2015 17:35

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Paris'teki kanlı saldırılarla bağlantısı olduğundan
şüphelenilen şahısları bulmak üzere harekete geçti. Perşembe günü yapılan
açıklamada, polis birimlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

İsviçre polisi, saldırıyla bağlantısı olan şahıslara dair bilgi aldıklarını açıkladı. Aranan
şahısların Cenevre ve civar bölge içinde olduğu, şahısları yakalamak için ulusal ve
uluslararası birimlerle işbirliği yapıldığı belirtildi.

Şüphelilere dair daha fazla bilgi verilmedi. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'de görevli
bir koruma görevlisi, polisin dört kişiyi aradığı bilgisini verdi.

13 Kasım’da Paris'te düzenlenen
saldırılarda 130 insan öldürüldü, 350’nin üzerinde
insan da yaralandı. Saldırıları düzenleyenlerin çoğunun kimlik tespitleri yapılırken,
canlı bombalardan birinin ağabeyi olan Salah Abdeslam aranmaya deam ediyor.
Abdeslam'ın saldırılardaki rolü henüz netlik kazanmadı. Yetkililer Salah Abdeslam'ın,
Stade de France'daki saldırılar sırasında, saldırganları bir Renault Clio ile stadyuma
ulaştırdığından yola çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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