Polis Cenevre'de saldırganları arıyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Paris'teki kanlı saldırılarla bağlantısı olduğundan

şüphelenilen şahısları bulmak üzere harekete geçti. Perşembe günü yapılan

açıklamada, polis birimlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

İsviçre polisi, saldırıyla bağlantısı olan şahıslara dair bilgi aldıklarını açıkladı. Aranan

şahısların Cenevre ve civar bölge içinde olduğu, şahısları yakalamak için ulusal ve

uluslararası birimlerle işbirliği yapıldığı belirtildi.

Şüphelilere dair daha fazla bilgi verilmedi. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'de görevli

bir koruma görevlisi, polisin dört kişiyi aradığı bilgisini verdi.

13 Kasım’da Paris'te düzenlenen

saldırılarda 130 insan öldürüldü, 350’nin üzerinde

insan da yaralandı. Saldırıları düzenleyenlerin çoğunun kimlik tespitleri yapılırken,

canlı bombalardan birinin ağabeyi olan Salah Abdeslam aranmaya deam ediyor.

Abdeslam'ın saldırılardaki rolü henüz netlik kazanmadı. Yetkililer Salah Abdeslam'ın,

Stade de France'daki saldırılar sırasında, saldırganları bir Renault Clio ile stadyuma

ulaştırdığından yola çıkıyor.