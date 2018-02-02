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Polis cami hoparlöründen 'hırsızlık' anonsu yaptı, gençler şüphelileri yakaladı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesinde, gece, hurda demir çalıp minibüsle kaçanlarla polis arasında kovalamaca yaşandı

02 Şubat 2018 16:12

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Harmancık ilçesinde, gece, hurda demir çalıp minibüsle kaçanlarla polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis, şüphelilerden birini yakaladı, diğer 2\'si ise kaçtı. Polis, cami hoparlöründen anons yaparak ilçe halkından yardım istedi. Anons üzerine gece karanlığında ışıldakları alıp ellerinde sopalarla her yeri didik didik arayan gençler, şüphelileri yakalayıp, polise teslim etti.
Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında hurda demir çalıp kaçan 3 kişiyi yakalamak için harekete geçen polis, şüphelilerin içinde bulunduğu 26 TU 403 plakalı minibüse \'dur\' ihtarında bulundu. Şüpheliler, uyarıyı dikkate almayıp Bursa\'nın Harmancık ilçesi yönüne kaçtı. Tavşanlı polisinin haber vermesi üzerine Harmancık polisi ilçe girişinde minibüsü durdurmak istedi, ancak şüpheliler minibüsle kaçmayı sürdürdü. Zaman zaman polisin silah da kullandığı kovalamaca sırasında şüphelilerin bulunduğu minibüs, Harmancık sokaklarına girerek kayboldu. Takibi sürdüren polisler bir sokakta terk edilen minibüsü buldu, şüphelilerden de birini yakaladı. Ancak diğer 2 şüpheli izlerini kaybettirdi.
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPILDI
Polis ekipleri, şüphelileri bulabilmek için bir cami hoparlöründen anons yaparak, ilçe sakinlerinden yardım istedi. Anons üzerine ilçe gençleri ışıldakları alıp, ellerinde sopalarla sokaklara dağıldı ve her yeri didik didik aradı. Gençler, şüphelileri saklandıkları yerlerde bulup, polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguya alınırken, minibüsteki çalıntı hurda demirlere de el konuldu.

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