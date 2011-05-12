-POLİS BURSASPOR TESİSLERİNDE BURSA (A.A) - 12.05.2011 - Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nden bir ekip, geçtiğimiz cumartesi oynanması planlanan Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili olarak, iki kulüp çalışanının bilgisine başvurmak üzere Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne gitti. Cumartesi günü çıkan olaylarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığının soruşturması sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden bir ekip, iki kulüp çalışanının bilgisine başvurmak üzere öğle saatlerinde Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne gitti. Tesislerde 1,5 saat kalan polis ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra ayrıldı.