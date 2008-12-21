Polis bu kez turist öldürdü

Şişli’de, yanlarında kız arkadaşları olmadığı için bara sokulmayan Iraklı grup ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya karışan polis bir kişiyi öldürdü.



Deep Bar’a dün sabaha karşı eğlenmek için gelen 7 Iraklı, içeri alınmayınca tartışma çıktı. Bu sırada barda eğlenen polis memuru Cavit K. dışarı çıktı.

İddiaya göre, grup kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçakla saldırdı. K., Iraklı grubun üzerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Muhsin Kasapoli öldü, Iraklı İhsan Kerim Sadık ise yaralandı. Olaya karışan K.’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

