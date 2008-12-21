T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polis bu kez turist öldürdü

Şişli’de, bara sokulmayan Iraklı grup ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya karışan polis bir kişiyi öldürdü.

21 Aralık 2008 02:00

Şişli’de, yanlarında kız arkadaşları olmadığı için bara sokulmayan Iraklı grup ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya karışan polis bir kişiyi öldürdü.

Deep Bar’a dün sabaha karşı eğlenmek için gelen 7 Iraklı, içeri alınmayınca tartışma çıktı. Bu sırada barda eğlenen polis memuru Cavit K. dışarı çıktı.
İddiaya göre, grup kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçakla saldırdı. K., Iraklı grubun üzerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Muhsin Kasapoli öldü, Iraklı İhsan Kerim Sadık ise yaralandı. Olaya karışan K.’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24