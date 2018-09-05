POLİS BU 4 KADINI ARIYOR 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Kadıköy\'de yüzlerini şal ve gözlükle kapatıp bir apartman dairesine hırsızlık için girmeye çalışan 4 kadın, apartman görevlisinin fark etmesiyle olay yerinden hızla kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tanzimat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 kadın Tanzimat Sokak\'ta bulunan bir apartmana hırsızlık yapmak için girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden bazıları gözlük bazıları ise şal takarak yüzlerini kapamaya çalıştı.

Apartmanda bir daireye girmek üzereyken, apartman görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, hızla kaçmayı başardı. O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, heryerde kaçan şüphelileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelilerin şüpheli hareketler yaparak apartmana girmesi

-Şüphelilerin kaçması

-Genel ve Detaylar

