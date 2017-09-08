Polis bonzaiyi klozetten çıkardı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli\'de baskın yaptığı bir evde bonzai maddesini klozete atılmış şekilde buldu. Evde bonzai yapımında kullanıldığı belirtilen fare zehiri de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



EV BELİRLENDİ. BASKIN YAPILDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Ağustos\'ta uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Sultanbeyli\'de 27 yaşındaki B.Y.\'nin evine baskın düzenledi.

KLOZETE ATTI

Evde yapılan aramada bonzai maddesinin klozete döküldüğü görüldü. Şüphelinin polise delil bırakmamak için klozete döktüğü bonzai maddesinin 1 kilo 50 gramlık bölümü klozetten çıkarıldı.

BONZAİ İMALİNDE KULLANILAN FARE ZEHİRİ

Evin diğer bölümlerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 358 gram bonzai maddesinin yanısıra bonzai üretiminde kullanıldığı değerlendirilen fare zehiri bulundu. Hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 75 liraya da el konuldu. Baskın ve aramalar polis kamerasıyla kayıt altına alındı.

6 SUÇTAN ARAMA KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen B.Y.\'nin \'Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma\' ve \'Ruhsatsız silah kullanmak\' suçlarından 6 aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAF)