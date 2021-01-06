Polis, Boğaziçili öğrenciyi ararken muhtarın evini bastı; özür diledi!

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan öğrenciler sabah operasyonla gözaltına alınmıştı. Eyleme katılan bir öğrenciyi arayan polisler, Yeldeğirmeni Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu'nun evini bastı. Aksu'nun kardeşi Başaran Aksu yaptığı paylaşımda, "Yere yatırılıyorlar, tehditlerle Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan öğrencilerden birinin ismini soruyorlar. Muhtar olduğuna ikna olunca özür diliyorlar" dedi.

Aksu'nun kardeşi ve Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, polislerin Sultan Aksu'yu yere yatırarak tehdit ettiğini ve öğrencilerden birini sorduğunu aktardı.

Başaran Aksu, "Bu sabah Yeldeğirmeni Muhtarı kardeşim Sultan Aksu, eşi ve 7 yaşındaki kızının yaşadığı evi polislerce basılıyor. Yere yatırılıyorlar, tehditlerle Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan öğrencilerden birinin ismini soruyorlar. Muhtar olduğuna ikna olunca özür diliyorlar" dedi.

"7 yaşındaki bir kız çocuğuna yaşattıkları korku nasıl telafi edilecek?"

Baskın sırasında Sultan Aksu'nun 7 yaşındaki kızının da evde bulunduğunu söyleyen Başaran Aksu, paylaşımında "Evi basılan muhtar olmazsa her yurttaş için böylesi davranış nedeniyle özür dilemek gerekmez mi? 7 yaşındaki bir kız çocuğuna yaşattıkları korku nasıl telafi edilecek? Yeldeğirmeni öğrencilerin yaşadığı bir mahalle ve muhtarın evi tüm öğrencilere açıktır" ifadelerine yer verdi.

Muhtar Aksu ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10 polis evimizi bastı. Eşim zorla yere yatırıldı, beni de yere yatmam için çok defa uyardılar. o sırada çocuğum uyanmış, yataktan ağlayarak olup bitenleri izliyordu. Buna rağmen yanına yaklaşmama izin verilmedi" dedi. Aksu açıklamasında, başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olmak üzere kendisini arayarak üzüntülerini dile getirdiklerini belirtti.

Aksu'nun açıklaması şöyle: