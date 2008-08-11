Polis binasını havaya uçuracaklardı

Antakya'da, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube binasını plastik patlayıcı ile havaya uçurmak isterken fark edilen bir terörist, çıkan çatışmada öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Aksaray Mahallesi 500 Konutlar Mevkii'ndeki Hatay Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi binasında meydana geldi. Binanın arka duvarına 15 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı madde bırakan bir terörist, aynı yerdeki otoparkta bulunan otomobilini kontrol için çıkan bir polis tarafından fark edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen terörist polise ateş açınca, çıkan çatışmada öldürüldü. Patlayıcı madde düzeneğini kuramadığı anlaşılan teröristin cesedi, Antakya Devlet Hastanesi morguna konuldu.







