Polis: 'Beyazları öldürmek istiyordu'



Dallas'ta, yoğun çatışmanın ardından öldüğü açıklanan saldırganın, ölmeden önce polislere saldırma sebebini söylediği bildirildi. Saldırganın, 'beyazları öldürmek istediğini' söylediği açıklandı. Amerikan basını, saldırganın adının Micah Johnson olduğunu bildirdi. 25 yaşındaki Johnson'ın Dallas'ta yaşadığı belirtildi.

Polis şiddetine karşı düzenlenen 'Siyahların Hayatı Önemlidir' protestosu sırasında, polisi hedef alan saldırganın, olay yeri yakınındaki bir otoparkta saklandığı ve burada uzun süre silahlı çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Dallas Emniyet Müdürü David Brown, saldırganın patlayıcı maddeyle öldürüldüğünü açıkladı. Brown, saatler süren pazarlıklara rağmen bundan başka yolları kalmadığını ifade etti.

Brown, soruşturma kapsamında, bundan sonra kamuoyuna daha fazla bilgi verilemeyeceğini belirtirken, insanlardan yardım da talep etti.

Saldırı sonrası otoparkta devam eden çatışmaların ardından biri kadın üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin saldırıya katılmadıkları düşünülüyor. Dallas polisi daha sonra Facebook üzerinden, herhangi bir şüphelinin gözaltında olmadığını ve şüphelilere yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Polis, halka yardım çağrısı yaparak, bir şüphelinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta, silah taşıyan ve kamuflaj renklerinde bir tişört giymiş adam görünüyor. Bu kişinin polise teslim olduğu ancak sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Saldırıda, beş polis hayatını kaybetti, yedi polis ve iki sivil ağır yaralandı.

'Bizi hedef aldığını sandık'

Protestolara katılan bir görgü tanığı, gösteride siyah, beyaz ve Latin Amerikalı olmak üzere her kesimden insan bulunduğunu anlattı. Birden bire ateş açıldığını belirten görgü tanığı, önce kendilerinin hedef alındığını zannettiklerini aktardı.

Olaya kaldığı otel odasından tanık olan ve videoya çeken bir görgü tanığı ise keskin nişancılardan birini gördüğünü ve saldırganın kendisine yaklaşan polis memurunu öldürdüğünü aktardı.

Dallas Belediye Başkanı Mike Rawling olayı, 'Dallas için kalp parçalayıcı bir an' olarak değerlendirdi. Rawling, 'Bir araya gelip, silahları kaldırıp, kimi zaman hissettiğimiz yaralarımızı sarmalıyız' dedi.

İki siyahi polis tarafından öldürüldü

Dallas'taki protestoların fitilini ateşleyen olay Çarşamba günü Louisina'da Alton Sterling ve Perşembe günü de Minnesota'da Philando Castile adlı Afro-Amerikalıların polis tarafından vurulması oldu. ABD'de Michael Brown ve Freddie Gray başta olmak üzere polis kurşunuyla hayatını kaybeden siyahîler sonrasında ülke genelinde polis şiddetine karşı protestolar düzenlenmeye başladı. Protestolara çoğu yerde şiddet karıştı. Protestolarda kullanılan 'Siyahların Hayatı Önemlidir' sloganı bir harekete dönüştü. Dallas'taki saldırı da 'Black Lives Matter' protestosu sırasında düzenlendi.

Teksas Eyaleti'nin üçüncü büyük kenti Dallas'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 bin. Pamuk ve petrol merkezi olan Dallas daha sonra bir teknoloji merkezine dönüştü. 1963 yılında ABD başkanı John. F. Kennedy Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.