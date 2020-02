Polis Başmüfettişi Sula'dan gençlere nasihat

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Türkiye Gençlik Vakfı\'nın (TÜGVA) Şehit Polis Fethi Sekin Öğrenci Yurdu\'nda düzenlediği \'İnsan ve İletişim\' adlı konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Polisliği kadar sanatçı kişiliğiyle de bilinen Sula, gençlere \"Önemli olan her zaman için insanların gönlünde yer edinebilmek. Dünyevi makamlar değil\" dedi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Ahmet Sula, yaklaşık 30 yıldır terör ve istihbarat şubelerinde çalıştı, 17-25 Aralık sonrası terörle mücadele daire başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği yaptı. Şimdi ise polis başmüfettişi. Polisliği kadar dikkat çeken bir özelliği de sanatçı kişiliği. Onlarca sergi düzenleyecek kadar resim yapıyor. Ahmet Sula, TÜGVA\'nın Şehit Polis Fethi Sekin Öğrenci Yurdu\'nda gerçekleştirdiği \'İnsan ve İletişim\' adlı konferansta, çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerle buluştu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, hem 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olaylarla ilgili, hem de insan-hayvan arasındaki bağı ve iletişimi anlatan video gösterimi yapıldı. Ahmet Sula, sık sık şairlerden ve tarihi kişiliklerden örnekler vererek sürdürdüğü konuşmasında, öğrencilere şuurlu bir gençliğin temel dinamiklerinin ne olması gerektiğini ve iletişimin bu konudaki rolünü dile getirdi. Polis olduğunu, ancak sanatın her daim hayatında büyük bir yer kapladığını vurgulayan Sula, \"Ben gençleri, bu memleketin geleceğinin teminatı olarak görüyorum. Bu konferansın da amacı gençlere katkı sunabilmek ve daha geniş kitlelere ulaşmaktır\" dedi.

Şuurlu olmanın, neyi neden ve nasıl yapacağını bilmekle ilgili olduğunu savunan Sula, içerisinde yaşanılan dünyanın gelip geçicilik dünyası olduğunu belirterek, \"Önemli olan, her zaman için insanların gönlünde yer edinebilmektir. Dünyevi makamlar değildir\" dedi.

\'ÖNEMLİ OLAN DOKUNMAK\'

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, 15 Temmuz darbe girişiminde, aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde bütün hainlere darbe vurduğunu belirterek, \"Hayatın değerini anlatırken insanları ezmemeyi, insanların karşısında da ezilmemeyi gördüm. Ankara\'dan kalktım geldim. Birazdan geri döneceğim. Dedim ki; bu birikimleri ölmeden önce birileriyle paylaş. Bunu hissederek geldim. Siz de bu ağabeyinizin kalbi ile burada olduğunu içinizde hissettiniz mi? Benim iletişimden anladığım budur. Önemli olan dokunmak. Taşa, toprağa, bastığın yere. Hissetmek ve hissedilmek. Tek kelime ile söylemek gerekirse dokunmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI