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Yaşam

Polis baskınından kaçmak için gizli geçit yapmışlar

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 40 kişi ile 1 iş yeri sahibi gözaltına alındı

Fotoğraf: Arşiv

21 Eylül 2017 20:11

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, kumar oynayanların polis baskınından kaçmak için kalorifer peteğinin arkasındaki duvarı delip havalandırma boşluğuna oradan da sokağa çıkan gizli geçit yaptıkları belirlendi

NTV'nin haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Metinbey Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 40 kişi ile 1 iş yeri sahibi gözaltına alındı. Tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına el konuldu.

Binada inceleme yapan ekip, sokak başında bekleyen ve "erkete" diye tabir edilen telsizli gözcüler yardımıyla polis baskınını öğrenen şüphelilerin kaçmak için, kalorifer peteğinin arkasındaki duvarı delip havalandırma boşluğuna oradan da sokağa çıkan gizli geçit yaptığını belirledi.

Kumar oynayan 40 kişi, 227'şer lira ceza verildikten sonra serbest bırakıldı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan ekiplerin, bir haftada kentte kumar oynadıkları belirlenen 450 kişi ile 8 dernek yöneticisi hakkında işlem yaptığı belirtildi.

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Eskişehirkumarhanegizli geçit

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