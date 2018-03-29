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Polis baskın yapınca tombala makinesini toprağa gömmüşler

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de 'tombala' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 88 kişiye 259'ar lira para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı

29 Mart 2018 14:31

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de \'tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 88 kişiye 259\'ar lira para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, tombala makinesini iş yerinin bodrumunda toprağa gömülü halde buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi\'nde bir binanın bodrum katında bulunan dernek lokaline baskın düzenledi. Baskında \'tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 88 kişiye 259\'ar lira olmak üzere toplam 22 bin 792 lira para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında da \'kumar oynatmak ve yer temin etmek\' suçundan yasal işlem başlatıldı.
Polis ekipleri lokalin bodrumunda yaptıkları aramada toprağa gömülü olarak bir adet tombala makinesi buldu. Tombala makinesine el konuldu.

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